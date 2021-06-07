Pençe Yıldırım Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker şehit oldu
Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 6 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit haberi alan ailesi ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.
Şeyhören Mahallesi'ne giden İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, aileye acı haberi vererek başsağlığı diledi.
Üzüntülü Baba Nurettin Şeker, "Bu sabah 08.30'da görüştük. 'Ben sonra ararım' dedi, o kadar" diye konuştu.
Amca Fikri Şeker de, "Sabah saat 08.30 gibi görüştük. Görevde olduğunu söyledi. 'Gayet iyiyim' dedi. Şehit haberini arkadaşları sosyal medya hesaplarına atmışlar, oradan öğrendik" dedi.
"1 BUÇUK AY SONRA DÜĞÜNÜMÜZ VARDI"
Şehidin nişanlısının babası Hüseyin Dursuni, "En son bayramda görüştü. 1 buçuk ay sonra düğünümüz vardı. Temmuz'un sonunda niyetimiz öyleydi. Ama o düğünü erken yaptı" şeklinde konuştu.
Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uman Çavuş Samet Şeker'in nişanlı olduğu, evlilik için hazırlıklar yaptığı öğrenildi.
Şehidin cenazesi yarın Samsun-Çarşamba Havaalanı'na uçakla gelecek, oradan da Bafra'ya getirilerek Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikte son yolculuğuna uğurlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bittorrent coin grafik değerlendirmesi nasıl? BitTorrent yükselişe geçecek mi? İşte uzman yorumları..
- Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...
- Maaş zammı netleşiyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı...
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
- LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
- MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
- Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?
- BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...