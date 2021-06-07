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Pençe Yıldırım Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan Piyade Uzman Çavuş , kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Milli Savunma Bakanı da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Pençe Yıldırım Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kapsamında 'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Piyade Uzman Çavuş için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 6 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit haberi alan ailesi ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.

Şeyhören Mahallesi'ne giden İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, aileye acı haberi vererek başsağlığı diledi.

Üzüntülü Baba Nurettin Şeker, "Bu sabah 08.30'da görüştük. 'Ben sonra ararım' dedi, o kadar" diye konuştu.

Amca Fikri Şeker de, "Sabah saat 08.30 gibi görüştük. Görevde olduğunu söyledi. 'Gayet iyiyim' dedi. Şehit haberini arkadaşları sosyal medya hesaplarına atmışlar, oradan öğrendik" dedi.

"1 BUÇUK AY SONRA DÜĞÜNÜMÜZ VARDI"

Şehidin nişanlısının babası Hüseyin Dursuni, "En son bayramda görüştü. 1 buçuk ay sonra düğünümüz vardı. Temmuz'un sonunda niyetimiz öyleydi. Ama o düğünü erken yaptı" şeklinde konuştu.



Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uman Çavuş Samet Şeker'in nişanlı olduğu, evlilik için hazırlıklar yaptığı öğrenildi.

Şehidin cenazesi yarın Samsun-Çarşamba Havaalanı'na uçakla gelecek, oradan da Bafra'ya getirilerek Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikte son yolculuğuna uğurlanacak.

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