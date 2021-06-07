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Son dakika: Hayvan hakları yasası tamam! İşte madde madde tarihi düzenleme

Son dakika haberine göre Başkan  başkanlığında bugün toplanacak olan toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan 'nda yapılacak değişiklik masaya yatırılacak. Taslak metin hazırlanırken, hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri,  yetkilileriyle birçok kez bir araya gelindi. İşte madde madde düzenleme...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: Hayvan hakları yasası tamam! İşte madde madde tarihi düzenleme

Hayvan hakları yasa düzenlemesi taslak metine göre artık hayvanların kimlikleri olacak. Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere 2 bin TL para cezası verilecek. Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı rahatlıkla tespit edilecek. Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak. Onların yerine hayvanların bakımı çiftçiliklerde yapılacak. Satışlar internet üzerinden yapılacak.

SAVCILARINA RE'SEN SORUŞTURMA YETKİSİ
Yeni düzenleme ile Savcıları hayvana eziyette şikayete gerek kalmaksızın re'sen soruşturma açabilecek. Hayvanlara işkence ederek öldürenle 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu cezalar ertelenmeyecek. Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

KISIRLAŞTIRMAYI BELEDİYELER YAPACAK
Sokak hayvanlarının kısırlaştırmasından sorumlu olacak. Bakanlık kontrolünde belediyeler kısırlaştırma yapabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden belediyelere kısırlaştırma için ek bütçe verilecek. Hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili şikayetler 'na bağlı İl Tarım Müdürlüklerine yapılacak. Apartmanda hayvan besleme sayısına sınırlama getirilecek.

İşte madde madde yapılacak değişiklikler:

*Hayvanların kimlikleri olacak

*Hayvanı sokağa bırakanlara 2 bin TL para ceza

* Savcılık re'sen harekete geçecek

* Hayvanı canice öldürenlere 4 yıl, eziyet edenlere 3 yıl hapis cezası verilecek

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