Son dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yaptı Bakanlık açıklamasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
İşte MSB tarafından yapılan açıklama:
"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi"
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/QvWk0TcklX