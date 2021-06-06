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Son dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada "’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yaptı Bakanlık açıklamasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İşte MSB tarafından yapılan açıklama:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi"

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