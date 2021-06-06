Son dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yaptı Bakanlık açıklamasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İşte MSB tarafından yapılan açıklama:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi"

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.



Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/QvWk0TcklX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2021