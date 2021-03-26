Diyanet'ten 'hayvan hakları' fetvası: Kozmetik amaçlı hayvan deneyleri caiz mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen 'Hayvanların tıbbi deneylerde kobay olarak kullanılması caiz midir?" şeklindeki soruyu yanıtladı. Ekosistemde önemli yeri olan hayvanlara İslam dininde özel bir değer verildiği belirtilerek, "Günümüzde bazı hayvanlar bilimsel test ve deneylerde kullanılmaktadır. İslam'da genel kural hayvanların yaşam haklarının korunması ve bedenlerine açı çektirilmemesidir. Bilimsel açıdan herhangi bir zorunluluğu olmayan, kozmetik ve benzeri amaçlarla yapılan hayvan deneyleri caiz değildir" ifadelerine yer verildi.
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Diyanet, hayvan deneylerinin caiz olabilmesi için hayvanlara eziyet çektirilmemesi, anestezi gibi acı duyulmasına engel olacak önlemlerin alınması,
deneylerin bilimsel açıdan geçerli başka alternatif yöntemin olmaması, deneylerin zorunluluğu dışına taşmaması ve istatistik için yeterli olacak en az sayıda hayvanla yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.
DÖVÜŞTÜRÜLMEMELİ VE HEDEF YAPILMAMALI
Diyanet ayrıca hayvanların iyi bakılıp beslenmesi, birbiriyle dövüştürülmemesi ve nişan için hedef yapılmaması yönündeki emir ve yasakların hayvanların hayat hakkını ve vücut bütünlüklerinin korunması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.