26 Mart 2021, Cuma
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Haberler Din Haberleri Diyanet'ten 'hayvan hakları' fetvası: Kozmetik amaçlı hayvan deneyleri caiz mi?

Diyanet'ten 'hayvan hakları' fetvası: Kozmetik amaçlı hayvan deneyleri caiz mi?

, vatandaşlardan gelen 'Hayvanların tıbbi deneylerde kobay olarak kullanılması caiz midir?" şeklindeki soruyu yanıtladı. Ekosistemde önemli yeri olan hayvanlara dininde özel bir değer verildiği belirtilerek, "Günümüzde bazı hayvanlar bilimsel test ve deneylerde kullanılmaktadır. İslam'da genel kural hayvanların yaşam haklarının korunması ve bedenlerine açı çektirilmemesidir. Bilimsel açıdan herhangi bir zorunluluğu olmayan, kozmetik ve benzeri amaçlarla yapılan deneyleri caiz değildir" ifadelerine yer verildi.

DİN
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Diyanet'ten 'hayvan hakları' fetvası: Kozmetik amaçlı hayvan deneyleri caiz mi?

Diyanet, hayvan deneylerinin caiz olabilmesi için hayvanlara eziyet çektirilmemesi, anestezi gibi acı duyulmasına engel olacak önlemlerin alınması,

deneylerin bilimsel açıdan geçerli başka alternatif yöntemin olmaması, deneylerin zorunluluğu dışına taşmaması ve istatistik için yeterli olacak en az sayıda hayvanla yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.



DÖVÜŞTÜRÜLMEMELİ VE HEDEF YAPILMAMALI

Diyanet ayrıca hayvanların iyi bakılıp beslenmesi, birbiriyle dövüştürülmemesi ve nişan için hedef yapılmaması yönündeki emir ve yasakların hayvanların hayat hakkını ve vücut bütünlüklerinin korunması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

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