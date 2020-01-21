AK Parti hayvan hakları için harekete geçti! 'Hayvan polisi' geliyor
AK Parti'nin, hayvan haklarını korumaya ilişkin hazırladığı yeni yasa teklifi, bu ay Meclis gündemine taşınacak. 'Hayvan Haklarını Koruma Kanunu' teklifi ile hayvanlara eziyet eden, işkence yapan ve öldürenlere ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak. Yeni düzenlemede hayvan polisi kurulması da öngörülüyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan hayvan haklarını korumaya ilişkin yasa teklifinin Ocak ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Mevcut düzenlemede hayvan hakları, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında korunuyor. Ancak, ağır cezai yaptırım olmadığından adli bir ceza uygulanmıyor. Yeni teklif ile hayvanlara eziyet eden, işkence uygulayan ve hayvanları öldürenlere ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak. Buna göre hayvanlara karşı işlenen suçlar, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre işlem görecek. Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın savcılığa yazılı başvurusuna bağlanacak. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.
HAYVAN POLİSİ GELİYOR
Yeni yasal düzenlemede hayvan polisi kurulması da öngörülüyor. Hayvan polisi ile hayvanlara yapılan her türlü eziyet, işkence anında tespit edilecek. Hayvanlara eziyet edenlerin zaman kaybetmeden yakalanması ve hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor. Öte yandan hayvanları dövüştüren ve bunun üzerinden para kazanan kişilerin de hayvan polisleri ile anında tespit edilmesi hedefleniyor.
BELEDİYELERE YETKİ
Sahipsiz ve sokak hayvanları için belediyelere yetki ve sorumluluk verilecek. Bunun için de bir fon oluşturulacak. Düzenli olarak belediyelere o fondan ödenek aktarılacak. Belediyeler ayrıca bütçelerinin yüzde 1'ini hayvanlar için kullanacak. Emlak ve çevre vergisinin bir kısmının bu fona aktarılması da öngörülüyor. Belediyeler bu fonla, kısırlaştırma ve barınak sayılarını artırma gibi faaliyetlerini gerçekleştirecek. Belediyelerin barınak, kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurması kanunla zorunlu hale getirilecek. Personel mutlaka eğitimden geçecek. Barınaklar video kamerayla 24 saat izlenecek ve belediyenin resmi web sitesinden de isteyenler görecek.
AĞIZLIK ÖNLEMİ
Öte yandan kat mülkiyeti çerçevesinde hayvan beslenemeyeceği hususu ortadan kaldırılacak.
Apartmanlarda beslenen evcil hayvanların rahatsızlık vermemeleri için çok havlıyorsa gece yatarken ağızlık takılacak. Hayvan dövüştürenlere, TCK'ya göre hapis cezası veya daha ağırlaştırılmış para cezası verilerek caydırılacak. Hayvanlara karşı suç işlendiği zaman gerekli kovuşturma için özel bir birim kurulacak. Bu da hayvan kolluğu bürosu olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'nün MEB yapılanmasına operasyon
- Kına malzemesinin içinden çıktı!
- Kaçakçılar polis ve jandarmadan kaçamadı
- Abdülkerim Çevik’in katili konuştu!
- FETÖ'den tavşan aday taktiği!
- Ekrem İmamoğlu'nun derdi zenginin kasası dolsun!
- İBB'den dev projeye takoz!
- Elebaşı Gülen'e gönderdiği raporlar ortaya çıktı!
- 81 ile yazı gitti! Sendikalarla ilgili flaş karar
- İran sonunda doğruladı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?
- Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?