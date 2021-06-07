Gaziantep'te komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Albay Bekmez, jandarmanın bugüne kadar kendisine verilen her görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ecdadımızın bizlere kanlarıyla sulayarak teslim ettiği vatanımızı kıyamete kadar en iyi şekilde muhafaza edeceğimizi ve bizden sonrakilere teslim edeceğimizi şimdiden bütün dünyaya ilan ediyoruz. Sadece silah altında olan bizler değil, bizlerin evlatları, bu ülkenin her yaştaki kadını, çocuğu, erkeği, bütün evlatları asker-millet, ordu-millet şuurunun bir gereği olarak annelerinden, babalarından ve genlerinden getirmiş oldukları değerleri içlerinden geldiği gibi her ortamda yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Onların her birisi yarının komandoları, yarının komutanları, idarecileri, kaymakamları yani geleceğimiz."