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Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildi! En etkin balistik korumaya sahip

Başkanı 'den tanklarının zırh paketine ilişkin önemli bir açıklama geldi.  İsmail Demir; 2A4 tankları için üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini ve tanklara entegrasyonunun başladığını ifade etti. Demir, "Zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip." dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildi! En etkin balistik korumaya sahip

(SSB) Başkanı , () envanterindeki tankları için üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini ve tanklara entegrasyonunun başladığını bildirdi.

DEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Demir, hesabından, 2A4 tankları için üretilen zırh paketine ilişkin paylaşım yaptı.

KKK envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmaları kapsamında 'daki Balistik Koruma Merkezi'nde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini belirten Demir, zırh paketinin tanklara entegrasyonun da başladığını vurguladı.

EN ETKİN BALİSTİK KORUMAYA SAHİP

Demir, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip.

Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar 'Mehmetçik'in hizmetinde."

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