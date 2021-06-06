Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildi! En etkin balistik korumaya sahip
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Leopard 2A4 tanklarının zırh paketine ilişkin önemli bir açıklama geldi. İsmail Demir; Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini ve tanklara entegrasyonunun başladığını ifade etti. Demir, "Zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterindeki Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini ve tanklara entegrasyonunun başladığını bildirdi.
KKK envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmaları kapsamında Roketsan'daki Balistik Koruma Merkezi'nde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini belirten Demir, zırh paketinin tanklara entegrasyonun da başladığını vurguladı.
EN ETKİN BALİSTİK KORUMAYA SAHİP
Demir, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:
"Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip.
Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar 'Mehmetçik'in hizmetinde."
1️⃣ KKK envaneterindeki #Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmamız kapsamında @roketsan'daki Balistik Koruma Merkezinde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçtik ve tanklara entegrasyonuna başladık.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 6, 2021
➡️ @aselsan pic.twitter.com/ZpZDCX43n1
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