Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildi! En etkin balistik korumaya sahip

EN ETKİN BALİSTİK KORUMAYA SAHİP

Demir, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip.