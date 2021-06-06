Ahmet Şık, Fahrettin Altun’un şehit savcı Selim Kiraz’ı andığı paylaşımdan şikayetçi olmuştu! Başsavcılıktan flaş karar

O dönem Cumhuriyet gazetesinde savcı Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerin "Bu eylem mecbur bırakıldığımız bir yöntem" sözlerini manşete taşıyarak, hain saldırıyı ve teröristleri aklamaya çalışan Ahmet Şık, Fahrettin Altun'un bu paylaşımından rahatsız oldu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

AHMET ŞIK "TERÖRÜ KUTSAYANLAR, TERÖRİSTLERİ AKLAYANLAR" İFADESİNDEN KENDİSİ OLDUĞUNU ANLADI

Fahrettin Altun'un paylaşımında hiçbir isim geçirmemesine rağmen Ahmet Şık'ın bu açıklamayı üzerine alınıp şikayetçi olması dikkati çekti.