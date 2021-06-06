Ahmet Şık, Fahrettin Altun’un şehit savcı Selim Kiraz’ı andığı paylaşımdan şikayetçi olmuştu! Başsavcılıktan flaş karar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andığı paylaşımdan rahatsız olan eski HDP’li TİP milletvekili Ahmet Şık’ın şikayetini değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un “görevi gereği” yaptığı açıklamadan dolayı soruşturmaya gerek görmedi. O dönem neler yaşanmıştı? Şehit savcı Selim Kiraz nasıl şehit olmuştu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Terörü aklamaya çalışan eski HDP'li TİP milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şehit savcı Selim Kiraz'ı andığı paylaşımdan şikâyetçi olmuştu. Başsavcılık, Altun'un "görevinin gereğini" yaptığını belirterek, "soruşturmaya yer olmadığına" karar verdi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Fahrettin Altun'un 31 Mart 2021 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristlerce görevi başındayken şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Terörden ve teröristten yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazeteciler bu saldırıyı yapanları kutsadılar." ifadelerini kullanmıştı.
O dönem Cumhuriyet gazetesinde savcı Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerin "Bu eylem mecbur bırakıldığımız bir yöntem" sözlerini manşete taşıyarak, hain saldırıyı ve teröristleri aklamaya çalışan Ahmet Şık, Fahrettin Altun'un bu paylaşımından rahatsız oldu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
AHMET ŞIK "TERÖRÜ KUTSAYANLAR, TERÖRİSTLERİ AKLAYANLAR" İFADESİNDEN KENDİSİ OLDUĞUNU ANLADI
Fahrettin Altun'un paylaşımında hiçbir isim geçirmemesine rağmen Ahmet Şık'ın bu açıklamayı üzerine alınıp şikayetçi olması dikkati çekti.
Ahmet Şık'ın şikayetiyle ilgili soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar veren Başsavcılık, Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olması sebebiyle kamuyu aydınlatma, halkı bilgilendirme ve topluma en sağlıklı şekilde haber verme konularında kamusal bir görev, yetki ve sorumluluğu bulunduğu belirterek, silahlı terör örgütü tarafından bir Cumhuriyet Savcısının makam odasında şehit edilmesi gibi tüm toplumu ve kamuyu ilgilendiren bir olayda düşünce açıklamasının Fahrettin Altun'un yürüttüğü kamu görevi gereği doğal bir hakkı olduğu ve açıklamanın hukuken ifade özgürlüğü hakkının kullanılması mahiyetinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.
İŞTE AHMET ŞIK'I RAHATSIZ EDEN İFADELER
Fahrettin Altun, 31 Mart 2021 tarihinde yaptığı söz konusu paylaşımda şunları kaydetmişti:
"Bundan tam 6 yıl önce, ülkemize ve milletimize şerefle hizmet eden Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz DHKP-C'li teröristler tarafından görevi başındayken şehit edildi. Terörden ve teröristten yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazeteciler bu saldırıyı yapanları kutsadılar. Şehitlerimizin aziz hatıralarından ve şehit ailelerimizden hiç utanmadılar. Bu topraklara ve aziz milletimize olan nefretlerini iğrenç manşetlerle gösterdiler. Hain terör saldırılarını 'mecbur bırakılan bir yöntem' diyerek aklamaya çalıştılar.
Dün kahraman Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit edenlere methiyeler düzenler, terör örgütünün sözde liderlerine 'bin selam' gönderenler, her fırsatta devletimize ve milletimize kin kusanlar bugün utanmadan demokrat taklidi ve demokrasi edebiyatı yapıyorlar. Bu millete yaptıkları hiçbir kötülüğü, devletimize yaptıkları hiçbir ihaneti asla unutmadık, unutmayacağız. Dağdaki teröristlerle mücadele ettiğimiz gibi şehirdeki kravatlı teröristlerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ettikleri her ihanetin hesabını onlardan soracağız. Aziz milletimize, değerlerimize ve devletimize olan düşmanlıklarıyla emperyal güçlere maşa oldular. Bu topraklarda sebep oldukları her acıyı, her hüznü ve her nifakı Allah'ın izniyle sonlandıracağız. Tüm şehitlerimize binlerce rahmet niyazıyla. Mekânları cennet olsun."
AHMET ŞIK'IN BU İLK SKANDALI DEĞİL!
Daha önce defalarca terör örgütlerinin propagandasını yapan, "hükümetin seçimle gitmeyeceğini" söyleyerek halka sokak çağrısında bulunan Ahmet Şık, bugün de Kadıköy'de gerçekleştirdiği yasa dışı eylemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız." sözleriyle tehdit etmişti.
SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ NASIL ŞEHİT EDİLDİ?
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