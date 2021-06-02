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Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarında bulundu. Koca, " Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından aşı tarihleri ve zorunluluk durumu sorgulanmaya başladı. İşte, öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
Giriş Tarihi: 02.06.2021 20:37 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 20:37
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