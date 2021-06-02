Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılama uygulamasına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, " Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerine yer verdi. İşte, Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...