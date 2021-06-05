Son dakika: İstanbul'da koronavirüsten sonra yeni kabus: Kuşlarda Batı Nil Virüsü saptandı! Uzmanlar uyardı

"KARGA, SIĞIRCIK VE SAKSAĞANLARDA GÖRÜLÜYOR"

Yılmaz, "Kuştan kuşa sivrisinek bulaştırıyor. Biz aslında bu virüsün kökeninin göçmen kuşlar olduğunu düşünüyoruz. Bizim kuşlarımız göçmen kuşlarla temas ettikten sonra özellikle sivrisinekler onları emdikten sonra bulaştırıyor. Direkt temasla bir bulaş söz konusu değil. Karga sığırcık ve saksağanlarda bunlar çok görülüyor." ifadelerini kullandı.