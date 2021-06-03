Bilim insanlarından yeni koronavirüs araştırması! Her yıl aşı olmak gerekli mi?

DAHA FAZLA BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Aşının sağladığı antikorun zaman içinde azaldığı hatta bittiği belirtilen haberde, her yıl ek doz corona virüs aşısının gerekmeyebileceğinin altı çizilirken, bilim insanları henüz bunu söylemek için erken olduğunu ve bu konuda daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.