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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan YHT şantiyesinde inceleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , - ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek ’nda () incelemelerde bulundu. Fuat Oktay ve Bakan Karaismailoğlu ile beraberindeki heyet, hızlı tren ile ’a hareket etti.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan YHT şantiyesinde inceleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beraberindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , kara yolu ile 'nin ilçesindeki yüksek hızlı tren şantiyesine geldi.

Oktay ve Bakan Karaismailoğlu'nu burada Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer yetkililer karşıladı. Oktay, kendisine çiçek takdim eden yöresel kıyafetli 2 minik ile bir süre sohbet etti.



Ardından şantiyede yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hatıra fotoğrafı çektirdi. Fuat Oktay ve Bakan Karaismailoğlu ile beraberindeki heyet, hızlı tren ile 'a hareket etti.



- tamamlandığında 12 saat süren tren yolculuğunu 2 saate düşecek.

"DEMİRYOLU AĞIMIZDA YAKLAŞIK 12 BİN 800 KİLOMETREYE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ulaştırma ve alt yapı bakanı Adil Karaismailoglu Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Ankara-Sivas projesi şantiyesinde incelemelerde bulunmak için hızlı trenle Yozgat'a geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çok uzun zamandan beri yatırımları ve çalışmaları devam eden yüksek hızlı tren, hamt olsun Ocak 25'den bu yana test sürüşlerini de devam ettiriyor. Bugün de o test sürüşlerinden birini sayın bakanımız ve vekillerimizle birlikte gerçekleştirdik. Son derece konforlu, son derece rahat, son derece hızlı. Yani burada Ankara'ya istediğiniz zaman, ihtiyaçlarınızı karşılamak için veya gezmek için gidebileceğiniz, çay içmeye bir dostunuzu ziyaret etmede rahatlıkla gidip gelebileceğiniz bir konforu yakaladığınız test sürüşünü yaptık. Test sürüşleri sertifikasyon çalışmaları tamamlandığında tiren seferlerine başlıyor olacak. İlk etapla Balışeyh kısmından itibaren olan bölüm tam kapasite, önümüzdeki bir yıl içerisinde ise Ankara-Yozgat ve Sivas hattı tam kapasite çalışmaya başlıyor olacak inşallah" dedi.

Oktay, "Şuana kadar hamd olsun demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilo metreye ulaşmış durumdayız. Bunun yanında bin 200 kilometrede yüksek hızlı tren ağımız var. Bunun ne olduğunu ifade etmek adına sadece şunu söylüyorum. Birileri başka algı operasyonları ile uğraşıyorlar ya biz yolumuza devam ediyoruz. Durmak yok yola devam demek için bugün memleketimizdeyiz" şeklinde konuştu.

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