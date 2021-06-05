Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan YHT şantiyesinde inceleme





Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı tamamlandığında 12 saat süren tren yolculuğunu 2 saate düşecek.





"DEMİRYOLU AĞIMIZDA YAKLAŞIK 12 BİN 800 KİLOMETREYE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ulaştırma ve alt yapı bakanı Adil Karaismailoglu Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Ankara-Sivas YHT projesi şantiyesinde incelemelerde bulunmak için hızlı trenle Yozgat'a geldi.



Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çok uzun zamandan beri yatırımları ve çalışmaları devam eden yüksek hızlı tren, hamt olsun Ocak 25'den bu yana test sürüşlerini de devam ettiriyor. Bugün de o test sürüşlerinden birini sayın bakanımız ve vekillerimizle birlikte gerçekleştirdik. Son derece konforlu, son derece rahat, son derece hızlı. Yani burada Ankara'ya istediğiniz zaman, ihtiyaçlarınızı karşılamak için veya gezmek için gidebileceğiniz, çay içmeye bir dostunuzu ziyaret etmede rahatlıkla gidip gelebileceğiniz bir konforu yakaladığınız test sürüşünü yaptık. Test sürüşleri sertifikasyon çalışmaları tamamlandığında tiren seferlerine başlıyor olacak. İlk etapla Balışeyh kısmından itibaren olan bölüm tam kapasite, önümüzdeki bir yıl içerisinde ise Ankara-Yozgat ve Sivas hattı tam kapasite çalışmaya başlıyor olacak inşallah" dedi.



Oktay, "Şuana kadar hamd olsun demiryolu ağımızda yaklaşık 12 bin 800 kilo metreye ulaşmış durumdayız. Bunun yanında bin 200 kilometrede yüksek hızlı tren ağımız var. Bunun ne olduğunu ifade etmek adına sadece şunu söylüyorum. Birileri başka algı operasyonları ile uğraşıyorlar ya biz yolumuza devam ediyoruz. Durmak yok yola devam demek için bugün memleketimizdeyiz" şeklinde konuştu.