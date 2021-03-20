Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir-Afyonkarahisar-Ankara YHT tünel kazı başlangıç törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu, sadece 2020 yılında demir yollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptıklarına işaret ederek, hükümetleri döneminde demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdiklerini belirtti. Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en geniş çaplı TBM makinası kullanarak açacağız. Kullanılan bu yöntem sayesinde Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz." dedi.