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Haberler Galeri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir-Afyonkarahisar-Ankara YHT tünel kazı başlangıç törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir-Afyonkarahisar-Ankara YHT tünel kazı başlangıç törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu, sadece 2020 yılında demir yollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptıklarına işaret ederek, hükümetleri döneminde demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdiklerini belirtti. Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en geniş çaplı TBM makinası kullanarak açacağız. Kullanılan bu yöntem sayesinde Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 18:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir-Afyonkarahisar-Ankara YHT tünel kazı başlangıç törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir-Afyonkarahisar-Ankara YHT tünel kazı başlangıç törenine katıldı

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir-Afyonkarahisar-Ankara YHT tünel kazı başlangıç törenine katıldı

Ulaştırma ve haberleşmenin de bu süreçte büyüyen ekonominin itici gücü olarak görüldüğünü kaydeden Karaismailoğlu, şehirlere ekonomik ve sosyal canlılık kazandırıldığını, Türkiye'nin "her modda" dünya ile bağlantılarının güçlendirildiğini aktardı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir-Afyonkarahisar-Ankara YHT tünel kazı başlangıç törenine katıldı

Bakan Karaismailoğlu, her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demir yolu alanında çok büyük yatırımlar yapıldığına işaret ederek, "Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 19'unu demir yollarına aktardık." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir-Afyonkarahisar-Ankara YHT tünel kazı başlangıç törenine katıldı

Cumhuriyet'in kuruluş döneminde demir yoluna önem verildiğini, 1950-2003 yıllarında ise sadece 945 kilometrelik yeni demir yolu hattı yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti: