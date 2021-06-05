Son dakika: Ali Babacan’ın SMS demokrasisi! DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetimi mesaj ile görevden alınmış



Gürol Ayan; "15 Ağustos 2020 tarihinde atanmış olduğum DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevimden, partimizin Genel Merkezi'nden SMS yoluyla yapılmış olan tebligat üzerine 4 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, diğer tüm yönetim ve disiplin kurulundaki arkadaşlarım gibi ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.