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Son dakika: Ali Babacan’ın SMS demokrasisi! DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetimi mesaj ile görevden alınmış

Son dakika haberine göre İstanbul İl Başkanlığı yönetimi 4 Haziran 2021 tarihinde görevden alınmıştı. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı , “15 Ağustos 2020 tarihinde atanmış olduğum DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevimden, partimizin Genel Merkezi’nden SMS yoluyla yapılmış olan tebligat üzerine 4 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, diğer tüm yönetim ve disiplin kurulundaki arkadaşlarım gibi ayrılmış bulunmaktayım” dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: Ali Babacan’ın SMS demokrasisi! DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetimi mesaj ile görevden alınmış

İstanbul İl Başkanı ile il yönetimi görevden alınmıştı.

Gürol Ayan, görevden alınmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ayan, 'nden gelen SMS yoluyla yapılmış tebligat üzerine görevden alındıklarını açıkladı.


Gürol Ayan; "15 Ağustos 2020 tarihinde atanmış olduğum DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevimden, partimizin Genel Merkezi'nden SMS yoluyla yapılmış olan tebligat üzerine 4 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, diğer tüm yönetim ve disiplin kurulundaki arkadaşlarım gibi ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı yönetimi 4 Haziran 2021 tarihinde görevden alınmıştı. Partiden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetiminin görevden alındığı belirtilerek, yeni yönetimin en kısa sürede belirleneceği bildirilmişti.

Açıklamada, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurullarının ise görevlerine devam ettiği kaydedilmişti.


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