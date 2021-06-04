04 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri DEVA Partisi'nde son dakika İstanbul krizi! Ali Babacan İl Başkanlığı yönetimindeki kişileri görevinden aldı

DEVA Partisi'nde son dakika İstanbul krizi! Ali Babacan İl Başkanlığı yönetimindeki kişileri görevinden aldı

'ın Genel Başkanı olduğu 'nde İl Başkanlığı yönetimindeki kişiler görevlerinden alındı. Partiden yapılan açıklamada "Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır. İlçe başkanlarımız ve ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
ABONE OL
DEVA Partisi'nde son dakika İstanbul krizi! Ali Babacan İl Başkanlığı yönetimindeki kişileri görevinden aldı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı.

İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

Partiden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanı ile il yönetiminin görevden alındığı belirtilerek, yeni yönetimin en kısa sürede belirleneceği bildirildi.

Açıklamada, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurullarının ise görevlerine devam ettiği kaydedildi.

İŞTE DEVA PARTİSİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

DEVA Partisi'nde deprem! DEVA PARTİSİ'NDE DEPREM!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA