DEVA Partisi'nde son dakika İstanbul krizi! Ali Babacan İl Başkanlığı yönetimindeki kişileri görevinden aldı
Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı yönetimindeki kişiler görevlerinden alındı. Partiden yapılan açıklamada "Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır. İlçe başkanlarımız ve ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı.
İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI
Partiden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetiminin görevden alındığı belirtilerek, yeni yönetimin en kısa sürede belirleneceği bildirildi.
Açıklamada, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurullarının ise görevlerine devam ettiği kaydedildi.
İŞTE DEVA PARTİSİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
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