DEVA Partisi'nde son dakika İstanbul krizi! Ali Babacan İl Başkanlığı yönetimindeki kişileri görevinden aldı

İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

Partiden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetiminin görevden alındığı belirtilerek, yeni yönetimin en kısa sürede belirleneceği bildirildi.

Açıklamada, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurullarının ise görevlerine devam ettiği kaydedildi.