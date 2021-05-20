Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e 250 bin liralık manevi tazminat davası

"İSRAİLLİ VERSİYONU" İFADESİNİ KULLANDI

Akşener, "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ YAĞDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in sözlerine çok ser tepki geldi.

İşte Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamaları:

AHLAK DIŞI BİR SAPMADIR

"Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin "Filistin düşmanlarına destek veren" bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin.

Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır.