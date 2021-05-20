Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e 250 bin liralık manevi tazminat davası
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Meral Akşener, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında Başkan Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanarak skandala imza attı.
Başkan Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
SKANDAL BENZETME
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. İşgalci İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara değinene Akşener, İsrail'i bırakıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
İSRAİL YERİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Akşener, çirkin bir benzetmede bulunarak Başkan Erdoğan'ı, İsrail'in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetti.
"İSRAİLLİ VERSİYONU" İFADESİNİ KULLANDI
Akşener, "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ YAĞDI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in sözlerine çok ser tepki geldi.
İşte Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamaları:
AHLAK DIŞI BİR SAPMADIR
"Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin "Filistin düşmanlarına destek veren" bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin.
Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır.
SİYASİ HAYATIMIZDAKİ EN BÜYÜK ÇİRKİNLİKLERDEN BİRİ
İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir.
Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs'ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır. Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu'nun kara propagandasına destek olmaktır sadece."
KURTULMUŞ: ŞİDDETLE KINIYORUZ
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, "Meral Akşener'i sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse "açık işbirliği - gizli ittifak" yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin." diyerek sert çıktı.
ERSOY: ARSIZLIĞINDAN UTANDIM
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da Meral Akşener'e tepki gösterenlerden oldu.
Twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulunan Ersoy, "Bu dilden, bu üsluptan, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı'nı terörist,bebek katili Netanyahu ile aynı kefeye koyan bir siyasetçimizin varlığından, arsızlığından utandım.... Allah kimseyi siyasi hırsları uğruna bu kadar zelil duruma düşürmesin.." ifadelerine yer verdi.
FAHRETTİN ALTUN: BU BENZETMEYİ YAPANLAR...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in düzeysiz benzetmesine tepki gösteren isimlerden oldu.
Altun yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık." açıklamalarında bulundu.
KALIN: SİYASET DEĞİL AKIL VE VİCDAN TUTULMASIDIR
İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzetmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır." ifadelerinde bulundu.
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özaslan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
KASITLI VE MAKSATLI
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar:
Son zamanlarda yapılan bu tip çalışmaların, bu tip açıklamaların maksatlı olduğu kanaatindeyim. Akşener'in benzetme yapması özellikle bu HDP ile olan ittifaklarının son zamanlarda gündeme gelmiş olması ve bundan çok rahatsız olmaları aslında bunu çok daha eskiye götürebiliriz. HDP'ye bakanlık verilmesi huşunda uzun süreden beri CHP-İP- Saadet Partisi HDP ile birlikte ortak ittifak içindeler. Zaman zaman ortaklık gizlense de Dursun Çiçek, Gürsel Tekin gibi isimler ortaklıklarını alenen itiraf ettiler. Bunların hepsi planlı programlı işleyen bir taraftan düğmeye basılmış ve o programlarına devam ediyorlar.
"EN HAFİF TABİRİYLE SAYGISIZLIKTIR"
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özaslan:
Her şeyden önce Netanyahu'nun İsrail'in Başbakanı olduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Baktığınız zaman İsrail devletinin bir devlet politikası olarak kendi vatandaşlarına yönelik sistematik baskı, yıldırma, öldürme, yaralama gibi pek çok insan hakları ve insancıl hukuk kuralları ihlal ederek bir devlet terörizmi uyguladığını biliyoruz bunu bütün dünya kabul ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti ise terörizmle mücadele ediyor. Türkiye'nin sınır içinde ve dışında yaptığı operasyonlarda, sivillere yönelik insancıl hukuk kurallarını hassasiyetle gözettiğini bütün dünya kabul ediyor. Dolayısıyla böyle bir kıyaslamanın yapılması en hafif tabiriyle saygısızlıktır. Gerek Türk devletine gerek Türk devlet geleneğinin ve mevcut devletin temsil noktasındaki en üst düzeydeki devletin bir numarasındaki kişiye yapılması bakımından da büyük bir ayıptır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Böyle bir hakaret kabul edilemez.
BİNALİ YILDIRIM: HADSİZLİK, CAHİLLİK VE SİYASİ AHLAKSIZLIK
"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu'yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır.
Üslûb-u beyan, ayniyle insan!"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?
- Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- 6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...
- Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...
- Emeklinin yüzü gülecek! 510 TL'ye yakın ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin geliri artacak...
- Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...
- Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...
- Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...
- 19 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...
- BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...