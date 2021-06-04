İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’tan Millet İttifakı’nda deprem yaratacak paylaşım

Burak Akburak'ın; söz konusu paylaşımını silmemesi, Millet İttifakı'nın iki bileşeni olan HDP ve İYİ Parti arasında krize yol açacağı ifade ediliyor.

PERVİN BULDAN MİLLET İTTİFAKI'NA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube canlı yayınında Millet İttifakı bileşenlerine çağrıda bulunarak, "Yeniden bir araya gelelim" dedi. Buldan, "Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullanmıştı.