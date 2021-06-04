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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’tan Millet İttifakı’nda deprem yaratacak paylaşım

’nda inişli çıkışlı siyaset çatışmaları sürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’ın; Eş Genel Başkanı ’ın eşi ’ın uyuşturucu kaçakçısı ve PKK finansörü olduğunu iddia eden paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’tan Millet İttifakı’nda deprem yaratacak paylaşım

Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak'ın; Eş Genel Başkanı 'ın eşi 'ın uyuşturucu kaçakçısı ve PKK finansörü olduğunu iddia eden paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

BURAK AKBURAK: BU AYIP BİZE YETER

Burak Akburak; 18 Aralık 2016 tarihinde sosyal paylaşım sitesi 'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu.

Akburak; "Uyuşturucu kaçakçısı PKK finansörü Savaş Buldan öldürüldü. Karısı HDP vekili Pervin Buldan Meclis Başkan vekili şimdi. Bu ayıp bize yeter" iddiasında bulundu.

Burak Akburak'ın; söz konusu paylaşımını silmemesi, 'nın iki bileşeni olan HDP ve İYİ Parti arasında krize yol açacağı ifade ediliyor.

PERVİN BULDAN MİLLET İTTİFAKI'NA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube canlı yayınında Millet İttifakı bileşenlerine çağrıda bulunarak, "Yeniden bir araya gelelim" dedi. Buldan, "Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullanmıştı.

HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na birlik çağrısı! HDP'Lİ PERVİN BULDAN'DAN MİLLET İTTİFAKI'NA BİRLİK ÇAĞRISI!
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