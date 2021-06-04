Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocayusuf Maske Fabrikası Açılışı'nda önemli açıklamalar

Sanayi Sicil Sistemi kayıtlarımızda salgının başladığı zaman Türkiye'de 14 maske üreticisi varken bugün bu sayı 424'e yükseldi. Tıbbi ve cerrahi maske ihracatımız 100 kat artış göstererek 212.5 milyon dolara çıktı. Esnek çalışma modellerinin karşılığını ihracat ve büyüme rakamlarında kat ve kat aldık. Sanayi sektöründe 2021'in ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 338 bin kayıtlı istihdam artışı olması büyümenin, sağlıklı ve istihdam dostu olduğunun işaretidir. 2020'de Türkiye 1.8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu. Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı. Ülkemizin üretim üsleri olan OSB'lerde de pozitif gelişmeler kaydediyoruz.

Esnafı, çiftçiyi, sanatçıyı ihmal etmedik, etmiyoruz. Dünyanın bir çok yerinde kuraklık yaşanıyor. Kuraklığın oluştuğu il, ilçelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çiftçilerimizin borçlarını erteliyoruz. Salgının yol açtığı kısıtlamadan dolayı sanat emekçilerimize de sahip çıkıyoruz. Önümüzdeki süreçte 31 bin sanatçıya 250 milyona ulaşan destek vereceğiz. Tiyatro sektörüne de 325 milyon tutarında turne desteği sağlayacağız.

