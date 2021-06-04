04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocayusuf Maske Fabrikası Açılışı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre MFA Kocayusuf Maske Fabrikasının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan , "Salgın döneminde 661 milyar TL destek verdik. 2020'de Çin'den sonra en çok büyüyen ülke oldu." dedi. Başkan Erdoğan, " ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız." diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocayusuf Maske Fabrikası Açılışı'nda önemli açıklamalar

Başkan , MFA Kocayusuf Maske Fabrikasının açılış töreninde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatının da gelişmesine katkısı olacağına inanıyorum. Salgın başlamadan önceki 3 yıllık sürede şirket, 'nin en hızlı büyüyen 30'uncu şirketi olarak seçildi. Giderek yükselen başarı grafiğinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin elbette önemli payı bulunuyor. Türkiye'nin ilk biyo maskesi ile 'in kullanımı için üretilen tam ve yarım yüz maskesi bu ürünlerden bir kaçıdır.

sanayicisi ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Önce yatırım diyorum, istihdam, üretim ve son olarak da ihracat diyorum. MFA bunların dördünü de yapıyor. Yetmez, bunu yayılmacı ihracat anlayışıyla geliştireceğiz. Her sektör için özenle çalışılmış teşvik, destek programlarımızla yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır. 'yi de devletimizin sağladığı teşviklerden faydalandırdık. Şirketin yeni yatırımların arefesinde olduğunu öğrenmekten de bahtiyarlık duyuyorum.

Koronavirüs salgını tüm dünya ile ülkemizi de maalesef olumsuz etkiliyor. Turizm, yeme içme, hizmet sektöründe kısıtlamadan kaynaklı insanımız zorluklar yaşıyor. Nerede yaşarsa yaşasın 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. Salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla yaptığımız destek, hibelerin toplamı 661 milyar lirayı buldu. Hani Hükümet nerede diyorlar. Kime verdik desteği. Tüm yatırımcılarımıza, esnafımıza... Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk. Bugün benim diyen ülkeler 100 Avro, 150 Avro paralarla maske veriyor. Biz ise ücretsiz veriyoruz. Muhalefet bunlardan bihaber değil, biliyorlar ama işlerine gelmiyor.

Sanayi Sicil Sistemi kayıtlarımızda salgının başladığı zaman Türkiye'de 14 maske üreticisi varken bugün bu sayı 424'e yükseldi. Tıbbi ve cerrahi maske ihracatımız 100 kat artış göstererek 212.5 milyon dolara çıktı. Esnek çalışma modellerinin karşılığını ihracat ve büyüme rakamlarında kat ve kat aldık. Sanayi sektöründe 2021'in ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 338 bin kayıtlı istihdam artışı olması büyümenin, sağlıklı ve istihdam dostu olduğunun işaretidir. 2020'de Türkiye 1.8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu. Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı. Ülkemizin üretim üsleri olan OSB'lerde de pozitif gelişmeler kaydediyoruz.

Esnafı, çiftçiyi, sanatçıyı ihmal etmedik, etmiyoruz. Dünyanın bir çok yerinde kuraklık yaşanıyor. Kuraklığın oluştuğu il, ilçelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çiftçilerimizin borçlarını erteliyoruz. Salgının yol açtığı kısıtlamadan dolayı sanat emekçilerimize de sahip çıkıyoruz. Önümüzdeki süreçte 31 bin sanatçıya 250 milyona ulaşan destek vereceğiz. Tiyatro sektörüne de 325 milyon tutarında turne desteği sağlayacağız.

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