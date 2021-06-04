Türkiye'nin Filistin ile deniz sınırı olacak mı? Hüseyin Çelik tarihi anlaşmayı A Haber'de değerlendirildi

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, A Haber'de "bu anlaşma ne gibi sonuçlar doğurabilir?" sorusunu cevapladı.

Türkiye'nin ilginç bir anlaşma yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, "Daha önce Libya ile yapılan anlaşma Libya BM tarafından bir devlet olarak tanındığı için geçerli. Gazze Şeridi ile ilgili bir anlaşma yapıldı. Gazze Şeridi Filistin'in bir parçası ancak BM tarafından gözlemci ülke olarak tanınmakta. Biz gözlemci devlet hüvietindeki bir yerle anlaşma yapıyoruz. Burada İsrail'in alacağı tavır önemli. AB, İsrail, Yunanistan, Rum Yönetimi arasında parsellenmiş anlaşmalar var. Biz gemilerimizi gönderip oralarda araştırmalar yaptık. Bizim Gazze ile anlaşmamız da bu parselde buluna 6 ve 7. noktadan geçiyor. Bu durum ise ikili görüşmeler ile halledilebilir." dedi.

MEHMETÇİK FİLİSTİN'E GİDECEK Mİ?

İsrail'in sivil katliamı sonrasında gündeme gelen Türk askerinin Filistin'e gitme konusunu da ele alan Çelik, "Filistin askerinin Türkiye'de eğitilmesi bizim orada asker bulundurmamız fikrinden daha iyi. TSK'da çok iyi askeri personel yetiştirme modeli var. 90'lı yıllarda İsrail ile yaptığımız bir anlaşma vardı. Türkiye'de Konya'ya yerleştiler. Helikopterler ile eğitim verdik. Onların eğitim rotaları vardı ve Anadolu'ya yayılıyordu. Onda sonra anlaşmayı kaldırdık. Ancak Filistin'e eğitim verebiliriz. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü de eğitebiliriz. Onları düzenli orduya geçirmek gerekiyor. Biz zaten birçok ülkeyi eğittiğimiz için bu konuda deneyimimiz de var." şeklinde konuştu.