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Türkiye'nin Filistin ile deniz sınırı olacak mı? Hüseyin Çelik tarihi anlaşmayı A Haber'de değerlendirildi

'nin Filistin ile yaptığı anlaşmayı onaylaması dünya basınında gündem oldu. Türkiye'nin Filistin ile deniz sınırı olup olmayacağı merak konusu olurken, Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deniz sınırı için bir yolun olduğunu belirten Çelik, BM'nin 5 daimi üyesini işaret etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Türkiye'nin Filistin ile deniz sınırı olacak mı? Hüseyin Çelik tarihi anlaşmayı A Haber'de değerlendirildi

İsrail'in ve Gazze'deki saldırılarına en büyük tepkiyi gösteren , Filistin ile 2018 yılında imzaladığı Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması'nı da geçtiğimiz günlerde onayladı. Bu karar ile deniz yetki anlaşması imzalayan Türkiye'nin benzer modeli Filistin ile hayata geçirmek için attığı bir adım olarak görülüyor.

Anlaşma ile Filistin'deki kolluk güçleri, Türkiye'de polis akademisi, jandarma ve sahil güvenlik akademisinde eğitilecek. Filistinli kolluk güçlerinin kapasitelerinin artırılması için araç, eğitim, teknik yardım ve danışmanlık gibi konularda kısa ve uzun vadeli projeler gerçekleştirilecek.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. , 'de "bu anlaşma ne gibi sonuçlar doğurabilir?" sorusunu cevapladı.

Türkiye'nin ilginç bir anlaşma yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, "Daha önce Libya ile yapılan anlaşma Libya BM tarafından bir devlet olarak tanındığı için geçerli. Gazze Şeridi ile ilgili bir anlaşma yapıldı. Gazze Şeridi Filistin'in bir parçası ancak BM tarafından gözlemci ülke olarak tanınmakta. Biz gözlemci devlet hüvietindeki bir yerle anlaşma yapıyoruz. Burada İsrail'in alacağı tavır önemli. AB, İsrail, Yunanistan, Rum Yönetimi arasında parsellenmiş anlaşmalar var. Biz gemilerimizi gönderip oralarda araştırmalar yaptık. Bizim Gazze ile anlaşmamız da bu parselde buluna 6 ve 7. noktadan geçiyor. Bu durum ise ikili görüşmeler ile halledilebilir." dedi.

MEHMETÇİK FİLİSTİN'E GİDECEK Mİ?

İsrail'in sivil katliamı sonrasında gündeme gelen Türk askerinin Filistin'e gitme konusunu da ele alan Çelik, "Filistin askerinin Türkiye'de eğitilmesi bizim orada asker bulundurmamız fikrinden daha iyi. 'da çok iyi askeri personel yetiştirme modeli var. 90'lı yıllarda İsrail ile yaptığımız bir anlaşma vardı. Türkiye'de 'ya yerleştiler. Helikopterler ile eğitim verdik. Onların eğitim rotaları vardı ve 'ya yayılıyordu. Onda sonra anlaşmayı kaldırdık. Ancak Filistin'e eğitim verebiliriz. 'nü de eğitebiliriz. Onları düzenli orduya geçirmek gerekiyor. Biz zaten birçok ülkeyi eğittiğimiz için bu konuda deneyimimiz de var." şeklinde konuştu.

FİLİSTİN İLE DENİZ SINIRIMIZ NASIL OLUR?

Türkiye'nin Libya gibi Filistin ile de deniz sınırının olup olamayacağı Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik'e soruldu.

Söz konusu sınırın mümkün olduğunu belirten Çelik sözlerine şöyle devam etti;

"1982 yılında münhasır ekonomik bölgeler konusunda Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi imzalandı. Buna göre her ülke eşit mesafe ve 'ortay hat ilkesine' göre 2 ülke anlaşabilir ve bunu BM'ye sunabilir. Burada 2 egemen devlet var ve bunun kabul edilmesi gerekiyor. Buradaki tek sorun 5 daimi ülke olabilir. 2003 yılında Güney Kıbrım Rum Yönetimi ile yapılan anlaşma gibi olabilir."

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