Denizli'de FETÖ'den aranan 10 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda, bağlı oldukları mahrem imamla iletişim kurdukları tespit edilen, örgütün eğitim ve adliye mahrem yapılanmasına mensup, kamu görevinden ihraç 1 eski zabıt katibi ile 9 eski öğretmen gözaltına alındı.