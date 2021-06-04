04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Uzun Mehmet Camii fotoğraflı cuma mesajı

Son dakika haberine göre; Başkan , Twitter'dan fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı. 'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii, Başkan Erdoğan tarafından bugün ibadete açılacak.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Uzun Mehmet Camii fotoğraflı cuma mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Uzun Mehmet Camii fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.

Erdoğan Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajında, "Hayırlı Cumalar" ifadelerini kullandı.

BUGÜN İBADETE AÇILACAK
Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, bugün ibadete açılıyor.

Uzun Mehmet Camii ibadete açılıyor UZUN MEHMET CAMİİ İBADETE AÇILIYOR
Uzun Mehmet Camisi ibadete açılıyor UZUN MEHMET CAMİSİ İBADETE AÇILIYOR

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