TSK'dan Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli

"Ülkemizin yardım elini Barış Pınarı bölgesine uzatmaya devam ediyoruz. 7'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı ve yaşlılara sağlık taraması yapılırken çocuklara da kıyafet dağıtıldı."

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