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TSK'dan Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Mehmetçik, bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. 7'nci Komando Tugay Komutanlığınca, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı ve yaşlılara sağlık taraması yapıldı. Ayrıca çocuklara da kıyafet dağıtıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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TSK'dan Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Mehmetçik, bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin yardım elini Barış Pınarı bölgesine uzatmaya devam ediyoruz. 7'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı ve yaşlılara sağlık taraması yapılırken çocuklara da kıyafet dağıtıldı."

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