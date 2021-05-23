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Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü

bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlerle sıcak temas sağlandı. 6 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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SON DAKİKA HABERİ |Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

PKKlı teröristlerle sıcak temas! PKK'LI TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS!

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