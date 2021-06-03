İYİ Parti'de üye skandalı! Partiden istifa eden başkan deşifre etti: Utanmaz adamlar

'KUMPAS ÇEVİRMEYİ, ARKADAN İŞ ÇEVİRMEYİ ÇOK İYİ BİLİRLER'

İYİ Partili eski başkan açıklamalarına şu sözlerle devam etti: 'Tekrar söylüyorum, benim dönemimde İYİ Partiye üye olup benimle beraber istifa edenler yeni gelen kumpasçılar sizin kimlik bilgilerinizi kullanarak sizin haberiniz ve izniniz olmadan üye yapmışlar. Kontrol edip istifa edin. İP'den istifa edenleri bir daha üye yapın alçaklar. Siz millete kumpas kurmayı, arkadan dümen çevirmeyi çok iyi bilirsiniz. Sizi Kulu'da ittifaka bile almayacaklar. Bırakın üye olmayı oğlumu, kızımı, gelinimi üye yapan şerefsizler. Sizler kim üye yapmak kim?' ifadelerini kullandı.

Osman Dinçer, 'İP Kulu İlçe Başkanlığı'nın yapmış olduğu hırsızlık gün ağardıkça ortaya çıkıyor. Yapılan üyeler haksız ve habersiz. Haksız yere YSK hazinesinden para alınacak ve üyelerin haberi yok' açıklamalarında bulundu.

