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Almanya’da CHP’lilerden İYİ Parti lideri Meral Akşener’e tepki: Kod adı Asena! Solcu gençlerin kanı elinde

CHP'lilerin yer aldığı bir toplantıya ait görüntüler sosyal medyada olay yarattı. 'nın şehrinde çekildiği anlaşılan görüntülerde, sahneye çıkan bir CHP'linin Başkanı 'e "Kod adı Asena" deyip sert sözlerle yüklendiği görüldü. Sahneye çıkan CHP'li, Akşener'e "solcu gençlerin kanı elinde" sözleriyle tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Almanya’da CHP’lilerden İYİ Parti lideri Meral Akşener’e tepki: Kod adı Asena! Solcu gençlerin kanı elinde

Millet İttifakı'nda tartışılacak açıklamalar karşılıklı olarak gelmeye devam ediyor. Tabanda birçok yönetici anlaşamazken, kriz çıkaracak ifadelerle çıkışlar gerçekleştiriyor.

ve ittifakı sürdürmek istese de açıklamalar iki partide de derin rahatsızlıklar oluşturuyor.

Bu açıklamaların sonuncusu 'daki bir CHP yöneticisinden geldi. CHP'nin etkinliğinde konuşma gerçekleştiren kadın, Meral Akşener'e odukça sert sözlerle yüklendi, "İYİ Parti Genel Başkanı olan şahsı da unutmadık, unutmayacağız. Kimse bizi balık hafızalı zannetmesin. Sadece bu seferlik, bir seferlik sineye çektik ve rafa kaldırdık." dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NI KARIŞTIRACAK SÖZLER

Almanya'da gerçekleşen CHP etkinliğinde Meral Akşener'i sert sözlerle eleştiren ve bir seferlik sineye çektiklerini ifade eden CHP'li kadın, "Unutmayacağız. 12 Eylül'de öldürülen devrimci, solcu gençlerin kanı elinde olan, henüz 17 yaşındayken yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'e katil diyen, Mehmet Ağar ve Abdullah Çatlı ile birlikte 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerde adı geçen kod adı 'Asena' bugün İYİ Parti Genel Başkanı olan şahsı da unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Sözlerini sürdüren CHP'li isim, "Kimse bizi balık hafızalı zannetmesin. Sadece bu seferlik, bir seferlik sineye çektik ve rafa kaldırdık." ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI RESTLEŞMELER MEDYAYA YANSIYOR

Kılıçdaroğlu, ve Akşener, Millet İttifakı'nı sürdürmekte kararlı olduklarını deklare etse de, partilerini kontrol etmekte ve tabandaki kavgayı önlemekte zorlanıyor.

Birçok kez belediye meclislerinde ve il teşkilatlarında karşı karşıya gelen İYİ Parti ile CHP, sert açıklamalar ile ittifakı zora sokuyor. Bunun en belirgin örneği de görülürken, CHP'li belediye başkanı ile İYİ Parti Meclis üyeleri birçok kez restleşmişti.

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