Almanya’da CHP’lilerden İYİ Parti lideri Meral Akşener’e tepki: Kod adı Asena! Solcu gençlerin kanı elinde

Birçok kez belediye meclislerinde ve il teşkilatlarında karşı karşıya gelen İYİ Parti ile CHP, sert açıklamalar ile ittifakı zora sokuyor. Bunun en belirgin örneği Çanakkale de görülürken, CHP'li belediye başkanı Ülgür Gökhan ile İYİ Parti Meclis üyeleri birçok kez restleşmişti.

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