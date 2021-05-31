İYİ Parti ve CHP'nin 'esnaf tiyatrosu' ortaya çıktı!

"SANKİ BİZİM YANIMIZDA HAREKET ETMESİ AĞRIMIZA GİTTİ! RAHATSIZ OLDUK"

A Haber ise Hatay'da kuyumculuk yapan kişi ile olay sonrası bir röportaj gerçekleştirdi. Kuyumcu, gerçekleri samimiyetle muhabirlere anlatarak, "İş yeri sahibinden önce izin alması lazımdı. Sanki bizim yanımızda bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim ağrımıza gitti işin doğrusu. Tasrif etmediğimiz bir konuşma oldu orada. Ortamda biz de sıkıntıya girdik. Biz de rahatsız olduk" ifadelerini kullandı.