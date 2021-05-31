İYİ Parti ve CHP'nin 'esnaf tiyatrosu' ortaya çıktı!
İYİ Parti ve CHP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'daki esnaf ziyaretinde 'tiyatro' sergiledi. İYİ Partililerin kurguladığı CHP'li isimlerin oynadığı olayı mâlum medya servis etti. İşte A Haber'in gözler önüne serdiği İYİ Parti ve CHP'nin esnaf tiyatrosu...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki esnaf ziyaretinde yaşananlar güne adeta damga vurdu. Ziyareti sırasında bir kuyumcu dükkanına giren Akşener, esnafın söylemlerinden olumsuz bir durum çıkmayınca CHP'liler devreye girdi.
"TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMEYE BAŞLADI"
Tezgahın arkasına geçerek kendisini esnaf olarak tanıtan CHP'li, Türkiye'yi kötülemeye başladı. Kendisini tezgahtar olarak tanıtan kişi, "Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. CHP Gençlik Kolları'nda bulunuyorum" diye konuştu.
"SANKİ BİZİM YANIMIZDA HAREKET ETMESİ AĞRIMIZA GİTTİ! RAHATSIZ OLDUK"
A Haber ise Hatay'da kuyumculuk yapan kişi ile olay sonrası bir röportaj gerçekleştirdi. Kuyumcu, gerçekleri samimiyetle muhabirlere anlatarak, "İş yeri sahibinden önce izin alması lazımdı. Sanki bizim yanımızda bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim ağrımıza gitti işin doğrusu. Tasrif etmediğimiz bir konuşma oldu orada. Ortamda biz de sıkıntıya girdik. Biz de rahatsız olduk" ifadelerini kullandı.
ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞSALAR DA BAŞARISIZ OLDULAR!
Esnaf her ne kadar 'bizimle çalışmıyorlar' dese de Millet İttifakı istediği algıyı oluşturdu. Sözcü Gazetesi de oynanan tiyatroyu servis etti. Türkiye'yi karalayan CHP'li haberde esnaf olarak gösterildi.
RİZE'DE DE ESNAF DARBEDİLMİŞTİ
Akşener ve ekibi daha önce de Rize'de provokasyonlar yapmış ve soru sormak isteyen esnaflar darbedilmişti.
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