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İYİ Parti ve CHP'nin 'esnaf tiyatrosu' ortaya çıktı!

ve CHP, İYİ Parti Genel Başkanı 'in 'daki esnaf ziyaretinde 'tiyatro' sergiledi. İYİ Partililerin kurguladığı CHP'li isimlerin oynadığı olayı mâlum medya servis etti. İşte 'in gözler önüne serdiği İYİ Parti ve CHP'nin esnaf tiyatrosu...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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İYİ Parti ve CHP'nin 'esnaf tiyatrosu' ortaya çıktı!

Genel Başkanı 'in 'ın ilçesindeki esnaf ziyaretinde yaşananlar güne adeta damga vurdu. Ziyareti sırasında bir kuyumcu dükkanına giren Akşener, esnafın söylemlerinden olumsuz bir durum çıkmayınca CHP'liler devreye girdi.

İyi Parti ve CHP'den esnaf tiyatrosu! İYİ PARTİ VE CHP'DEN ESNAF TİYATROSU!

"TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMEYE BAŞLADI"

Tezgahın arkasına geçerek kendisini esnaf olarak tanıtan CHP'li, Türkiye'yi kötülemeye başladı. Kendisini tezgahtar olarak tanıtan kişi, "Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. 'nda bulunuyorum" diye konuştu.

"BU ARKADAŞLAR BİZİMLE DEĞİL"

Hatay'da kuyumcu sahibi ise Akşener'e, "Biz iki kişi çalışıyoruz bu arkadaşlar bizimle değil" deyince gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

"SANKİ BİZİM YANIMIZDA HAREKET ETMESİ AĞRIMIZA GİTTİ! RAHATSIZ OLDUK"

ise Hatay'da kuyumculuk yapan kişi ile olay sonrası bir röportaj gerçekleştirdi. Kuyumcu, gerçekleri samimiyetle muhabirlere anlatarak, "İş yeri sahibinden önce izin alması lazımdı. Sanki bizim yanımızda bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim ağrımıza gitti işin doğrusu. Tasrif etmediğimiz bir konuşma oldu orada. Ortamda biz de sıkıntıya girdik. Biz de rahatsız olduk" ifadelerini kullandı.

ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞSALAR DA BAŞARISIZ OLDULAR!

Esnaf her ne kadar 'bizimle çalışmıyorlar' dese de istediği algıyı oluşturdu. de oynanan tiyatroyu servis etti. Türkiye'yi karalayan CHP'li haberde esnaf olarak gösterildi.

RİZE'DE DE ESNAF DARBEDİLMİŞTİ

Akşener ve ekibi daha önce de 'de provokasyonlar yapmış ve soru sormak isteyen esnaflar darbedilmişti.

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