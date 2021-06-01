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'İYİ' provokatör Kılıçdaroğlu ile yan yana...

İYİ Parti Genel Başkanı 'in ziyaretinde esnaftan beklenen 'olumsuz' performans gelmeyince devreye giren sözde kuyumcu esnafı 'ın lideri ile fotoğrafları çıktı. CHP üyesi Kayman'ın sosyal medyada AK Partililer'e küfrettiği paylaşımları da büyük tepki çekti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Meral Akşener önceki gün 'ın ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Kuyumcu 'ın dükkanına giren Akşener, esnafın açıklamalarından olumsuz bir manzara çıkaramayınca CHP'liler hemen devreye girdi. Tezgahın arkasına geçerek kendisini orada çalışan esnaf gibi gösteren bir kişi, Türkiye'yi kötülemeye başladı ve "Bu ülkede konuşmak, derdimi anlatmak istiyorum" dedi.

Ne olduğunu anlamayan dükkanının sahibi ise genci daha önce hiç görmediğini belirterek "Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller" dedi. Bunun üzerine tezgahın arkasına geçen genç, " gençlik kollarındayım" yanıtını verdi.

"KAŞLA GÖZ ARASINDA TEZGAHIN ARKASINA GEÇTİ"
ve beraberindekilerin dükkandan ayrılmasından sonra açıklamalarda bulunan kuyumcu Vedat Uçak, "Önce işyeri sahibinden izin alması lazımdı. Sanki bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim de ağrımıza gitti. Tasvip etmediğimiz bir konuşma oldu. Kaşla göz arasında tezgahın arkasına girivermiş. Biz de sıkıntıya girdik, rahatsız olduk" dedi.

AK PARTİLİ SEÇMENLERE KÜFRETTİ
Esnaf ziyaretinde tam anlamıyla bir 'tiyatro gösterisine' imza atan kişinin CHP Gençlik Kolları Üyesi Reşat Kayman olduğu ortaya çıktı.

Kayman, CHP'li 'nde bağlı Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olduğu, daha önce 'nda görev yaptığı öğrenildi. ile fotoğrafları ortaya çıkan Kayman'ın sosyal medyada AK Partili seçmenlere küfrettiği paylaşımlar ise tepki topladı.

TİYATRO AYNI OYUNCULAR FARKLI
Sık sık bu tarz algı yaratma çabalarıyla vatandaşları kandırma yoluna giren Meral Akşener, daha önce de benzer girişimlerle gündeme gelmişti. Akşener'in, Twitter'da paylaştığı bir videoda "Ekonomi berbat" diyen 'un Range Rover marka aracı çıkmıştı. Akşener'in emekli polis diye kürsüye çıkardığı kişinin aynı zamanda Üyesi olduğu anlaşılmıştı. 'nda kürsüye çıkarak işsiz ve ümitsiz olduğunu anlatan gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı. Akşener'in mitingine giderken yolunun çöp kamyonu tarafından kesildiğine yönelik açıklamaları da gerçek dışı çıkmıştı.

İyi Parti ve CHP'den esnaf tiyatrosu! İYİ PARTİ VE CHP'DEN ESNAF TİYATROSU!
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