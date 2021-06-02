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Türkiye'nin 3'üncü büyüğü olacak! Başkan Erdoğan Filyos Limanı'nı hizmete açıyor

Son dakika haberine göre; Başkan , ’nin en büyük 3’üncü limanı olan kıyısındaki Limanı’nı cuma günü açacak. Başkan Erdoğan doğalgaz araması yapacak olan gemisiyle de canlı bağlantı kuracak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Türkiye'nin 3'üncü büyüğü olacak! Başkan Erdoğan Filyos Limanı'nı hizmete açıyor

Başkan , cuma günü sondaj gemisinin geçtiğimiz yıl keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkarılacağı adres olan 'taki Limanı'nı cuma günü hizmete açacak.

2 milyar 226 milyon liraya mal olan 'nin üçüncü en büyük limanı Filyos, uluslararası deniz ticaretinde önemli bir rol üstlenecek.

Başkan Erdoğan, 'de kuyu tamamlama görevinde bulunan ile de bağlantı kuracak, çalışmalar hakkında bilgi alacak.

Fatih'in daha önce açtığı -2 kuyusunda testlerini sürdüren , Fatih tarafından daha önce kazılan 3 bölgede kuyu testlerini gerçekleştirecek.

Bölgede Kanuni ve Fatih tarafından 30-40 kuyu açılması planlanıyor. Kanuni, 11 bin 400 metre derinliğe inebilen ve 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip bir gemi.

. Abdülhamid tarafından gemilerin yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan proje geliştirilirken, bu proje 2014 yılında tarafından yatırım programına alındı.

6 milyon metrekarelik alan, 2015 yılında ilan edildi. İnşaatı 2016 yılında başlayan Filyos Limanı, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde de önemli konumda bulunacak.

İKİ ÖNEMLİ GELİŞME
Başkan Erdoğan'ın açılışta Türkiye'nin enerji yolculuğunda mihenk taşı olacak iki yeni gelişmeyi de kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

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