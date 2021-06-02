CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun pervasızlığına vatandaş isyan etti: Bu bizim ölmemiz demek

Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nden 1 gün önce parkın deprem toplanma alanı olduğunu gösteren tabelanın sökülerek kaldırıldığını söyleyen mahalleli, "Bize deniliyor ki park geliştirilecek, büyütülecek. Park, binaların arasında kalacak. Biz de buna karşı çıkıyoruz. Binaların arasına sıkışan bir park nasıl deprem toplanma alanı olabilir. İBB yönetiminin amacı bizi şiddetli bir depremde enkaz altında bırakmak mı yoksa can güvenliğimizi sağlamak mı? Kaldı ki binaların arasında olsa olsa 5-10 metre boşluk olacak, bu parklar kime yetecek? Ama burası büyük bir alan. Ağaçlar var, banklarla, kapalı çardaklarıyla, geniş yeşil alanıyla her yaştan insan için güvenli bir liman. Bu parktan ellerini çeksinler" ifadelerini kullandı.