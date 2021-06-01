Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan katıldığı canlı yayında son dakika açıklamaları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları son dakika olarak yanıtlıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖNE ÇIKAN CÜMLELERİ

Kurallara uyulursa maskeden kurtulmak mümkün.

1,5 metre kuralına uyarsak maskelerden kurtulmamız mümkün hale gelecek.

50-55 yaş üstüne yoğun bir aşılama yapacağız.

128 madde üzerinde yeni anayasa için çalışacağız.

Parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu.

Şehir hastaneleri örnek projedir.

Bizim dört sacayağımız var. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyettir. Ondan sonrası ulaşım, tarım, dış politika, enerji vesaire.

Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız? O PKK'nın uzantılarıyla mı anayasa metni hazırlayacaksınız?

Yaşanan gerilimi Joe Biden'a soracağım.

Biden ile NATO'da bir araya geleceğiz ve başlıkları konuşacağız.

Gerilimin nedeni sözde Ermeni soykırımı. Senin her işin bitti de bu mu kaldı? Bırakalım da bu işi tarihçiler çözsün.

Türkiye bir kasaba devleti değildir, kimse köşeye sıkıştıramaz.

Biden döneminde de terör örgütlerine destek devam ediyor.

Müttefiklerin Türkiye'ye bakış açısını sorgulamamız lazım.

S-400'ü ihtiyacımız olduğu için aldık.

Ellerinden gelse Doğu Akdeniz'i boşaltın gidin diyecekler.

Güneye doğru petrol kuyularının olduğu yerlerde teröristlere kullanma imkanı verdiler. Sonra 'kaliteli petrol değil' dediler. Artık biz bunlara alıştık.

Müjdeyi Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız

Terörü yerine imha etme adımını atmıştık bunda başarı sağladık.

Mahmur Kandil'in kuluçka yuvasıdır

Çok ciddi firmalar ile olumlu görüşmeler yaptık.

1 milyon 200 bin esnafa destek sağladık.

Ben Mısır halkını çok iyi tanırım, severim. Dolayısıyla yeniden süreci başlatmakta da kararlıyız.

Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart.

Ayrıntılar geliyor...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

MASKELERDEN NE ZAMAN KURTULACAĞIZ?

Mâlum maske, mesafe, hijyen. Bu üç başlıkta sosyal mesafe önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini korursa arada mesafe korunması halinde maskeden de kaçabilmek, maskeden de kurtulmak mümkün olur. Bu da tabii baştan beri söylendiği gibi 1,5 metre idi. Buna dikkat edildiği zaman maskeden kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklamayı yapacak. 'Şu tarihten itibaren, şu, şu şartlarda sosyal mesafe dikkat edildiği takdirde maskeyi çıkarabiliriz' diye.

Arkadaşlarla toplantıda onu konuşuyoruz, 1,5 metreye dikkat ettiğimizde maskeyi çıkarabiliyoruz. Buna dikkat edilmediği takdirde maskeyi her zaman takıyoruz. Gerçekten yaş itibariyle yaşlı insanlarımız var, onlar da ciddi manada sıkılıyorlar. Onlara hak vermemek mümkün değil. Belki bundan dolayı yarın eleştiri alabilirim.