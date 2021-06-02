Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni fakülte ve yüksekokullar eğitim hayatına başlıyor

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, yeni fakülte ve yüksekokullar kuruldu, kapatıldı ve bazı fakültelerin adları değiştirildi.

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