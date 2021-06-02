Türk-Amerikan iş dünyasından Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’a mektup: Beyaz bir sayfa açalım

Yalçındağ, iki tarafın da kazandığı yatırım ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin ABD'nin küresel yatırımlarından çok daha fazla pay alabilme potansiyeli olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Mehmet Ali Yalçındağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülke arasındaki anlaşmazlıklara takılmak, geçmişe odaklanmak her iki tarafa da kaybettiriyor. Sorunların gölgesinde kalan fırsatlar elden kaçıyor. Yeni iş birliği alanları geliştiremeyince ortak zeminimiz de daralıyor. Yeni yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Türk ve Amerikan iş dünyası olarak bu fasit dairenin kırılması için harekete geçiyoruz. İnisiyatif alıyor, seferber oluyoruz.

Fırsatları kaçırmayalım, iki ülkenin de refahını artırmaya hizmet edecek ortak akıl geliştirelim. Yakın iş birliği çerçevesinde iki ülke toplumunu ileriye götürecek adımları atalım istiyoruz. İş birliği alanlarımız geliştikçe, yeni kazan-kazan ilişkileri kurdukça stratejik iş birliğimizin de güçleneceğini düşünüyoruz. Salgın sonrasında 'Geleceği Birlikte Kuralım' diyoruz."

BCG (Boston Consulting Group) ile Türkiye'nin Çin'e ve diğer Uzak Doğu ülkelerine alternatif oluşturup oluşturamayacağını sorgulayan bir rapor hazırladıklarını anımsatan Yalçındağ, "Tekstil, mobilya, inşaat ve yapı malzemeleri gibi uzmanlık ve tecrübelerimizin bulunduğu sektörlerin yanı sıra bu raporda üç başlık daha ön plana çıktı; elektrik ve elektronik, dijital ekosistem ve üçüncü ülkelerde olası iş birliği imkânları. Bu fırsatları değerlendirmek ve ikili ticaretimize doğrudan katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz yıl kurulan LNG ve tarım çalışma gruplarına ek olarak, elektrik ve elektronik, dijital ve Afrika çalışma gruplarını oluşturduk. Sektörlerinin öncüsü iş insanları tarafından liderlik edilen bu görev güçleri, ilgili kurumlarla temasa geçerek projelerimizin daha sürdürülebilir kılınması için üstün çaba sarf ediyor." şeklinde konuştu.

Yalçındağ, dün olduğu gibi bugün de iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini kuvvetlendirerek anlaşmazlıkların çözümü için sağlam bir zemin oluşturabilmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu sebeple kısa süre sonra bir araya gelecek olan iki başkana da bu niyetimizi ortak bir mektup ile anlatmak istedik. İnanıyoruz ki iki dost ve müttefik ülkenin birlikteliğinde daha çok fırsat daha çok ortak fayda vardır." dedi.

ABD Enerji Bakanlığı ile LNG konusunda görüştükleri projenin olduğunu belirten Yalçındağ, "ABD Enerji Bakan Yardımcısı ile bu konuda iki hafta içerisinde görüşme talebi geldi, kendileriyle görüşeceğiz. Bunu mektubumuza cevap olarak algılıyoruz, projelerimizi görüşmek anlamında. ABD'nin Ticaret Bakanı Gina Raimondo'dan da dün akşam itibarıyla bir mektup aldık. 'İş birliğini geliştirme konusunda ortak çalışma gruplarıyla çalışalım, hatta 7 Haziran'da ABD'deki yatırım konferansına yatırımcıları davet etmek istiyoruz' şeklinde olumlu bir mektup aldık." diye konuştu.

Yalçındağ, iş insanlarının iki ülkenin refahı için çalışmak istediklerini vurgulayarak, "İş insanı olarak şöyle düşünüyoruz; çözülmeyecek hiçbir konu olmadığını düşünüyoruz. İki başkanın da bunu bildiğini düşünüyorum. Bu toplantıdan iyi bir sonuç bekliyorum." dedi.