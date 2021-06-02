SON DAKİKA HABERLERİ | MGK sonrası yazılı açıklama | MGK’dan hangi kararlar çıktı? Ne mesajlar verildi?
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Merakla beklenen MGK sonrası yazılı açıklama geldi. Peki, MGK’dan hangi kararlar çıktı? MGK bildirisinde hangi mesajlar verildi. Bildiride; terörle mücadele, Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları hakkında flaş mesajlar verildi. Öte yandan uluslararası alanda terörle mücadelede komşu devletleri de ilgilendiren bilgiler yer aldı. İşte son dakika gündem haberinin tüm detayları...
SON DAKİKA | Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 5 saat sürdü. Merakla beklenen MGK sonrası yazılı açıklama geldi. Peki, MGK'dan hangi kararlar çıktı? MGK bildirisinde hangi mesajlar verildi. İşte ayrıntılar...
TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU
-PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar ile yürütülen faaliyetler değerlendirilmiştir.
-Terörle mücadele değerlendirilmiştir. Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları kararlılıkla sürecek.
-Güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecektir.
-Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız.
-Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş; Türkiye'nin, uluslararası haktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanma hususundaki tutumunu muhafaza edeceği vurgulanmıştır.
EGE VE AKDENİZ'DE MESAJI
Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinin nihai çözüme kavuşturulmasını teminen egemen, eşit, bağımsız iki devletli çözüm yaklaşımını kararlılıkla destekleyeceği ve bu amaç doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunmasına matuf her türlü tedbiri almaya devam edeceği ifade edilmiştir.
Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir olması ve meselelerin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilebilmesi için Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini hiçe sayan provokasyon, hukuk dışı eylem ve saldırgan söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir.
İSRAİL'E NET MESAJ
-İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmıştır.
-Savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma, üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur.
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