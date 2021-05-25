Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Biden ile görüşme öncesi kritik buluşma! ABD'li şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek
Son dakika haberine göre Yabancı yatırımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatılma süreci devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye yatırım konusunu görüşmek üzere çarşamba günü 20 ABD şirketinin yöneticileriyle bir araya geleceği bildirildi.
BIDEN İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ ABD'Lİ ŞİRKETLERLE TOPLANTI
Konuyla ilgili kaynaklar, toplantının ABD Ticaret Odası, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından organize edileceğini söyledi.
14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez yüz yüze görüşecek. Şirket yöneticileriyle yapılacak toplantının, söz konusu görüşme öncesi nabız yoklama niteliği taşıdığı belirtildi.
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26 Mayıs saat 18.00'de gerçekleştirileceği aktarılan toplantıya hangi şirketlerin katılacağı belirtilmedi. Kaynaklardan biri, "ABD şirketleriyle suları test etmenin bir yolu, Biden ile yüz yüze görüşmeden önce bir tür ön çalışma." dedi.
ABD İLE TİCARETTE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TOBB, yorum yapmayı reddetti. Cumhurbaşkanlığı ve Washington'daki Türk Büyükelçiliği de yorum taleplerine yanıt vermedi.
Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 2019'da 21 milyar dolara ulaştı. NATO müttefikleri bunu 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.
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