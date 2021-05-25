Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Biden ile görüşme öncesi kritik buluşma! ABD'li şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek

Diğer taraftan, toplantıya Microsoft ve Netflix'ten yöneticilerin katılacağı konuşuluyor. Her iki şirketin temsilcileri, konuyla ilgili yorum yapmadı.

ABD Ticaret Odası'ndan bir sözcü, "Bu toplantı özel ve kayıt dışı olduğundan herhangi bir ayrıntı veremiyoruz." ifadesini kullandı.