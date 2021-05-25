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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Biden ile görüşme öncesi kritik buluşma! ABD'li şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek

Son dakika haberine göre Yabancı yatırımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatılma süreci devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye yatırım konusunu görüşmek üzere çarşamba günü 20 şirketinin yöneticileriyle bir araya geleceği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Biden ile görüşme öncesi kritik buluşma! ABD'li şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek

'de Biden ile görüşme öncesi 'li şirketlere, Türkiye'de yatırım fırsatları anlatılacak.



BIDEN İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ ABD'Lİ ŞİRKETLERLE TOPLANTI
Konuyla ilgili kaynaklar, toplantının , ve (TOBB) tarafından organize edileceğini söyledi.

14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek 'nde Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı , ilk kez yüz yüze görüşecek. Şirket yöneticileriyle yapılacak toplantının, söz konusu görüşme öncesi nabız yoklama niteliği taşıdığı belirtildi.

ÖZEL TOPLANTIYA MICROSOFT VE NETFLIX'TEN YÖNETİCİLER KATILACAK
26 Mayıs saat 18.00'de gerçekleştirileceği aktarılan toplantıya hangi şirketlerin katılacağı belirtilmedi. Kaynaklardan biri, "ABD şirketleriyle suları test etmenin bir yolu, Biden ile yüz yüze görüşmeden önce bir tür ön çalışma." dedi.

Diğer taraftan, toplantıya ve 'ten yöneticilerin katılacağı konuşuluyor. Her iki şirketin temsilcileri, konuyla ilgili yorum yapmadı.

ABD Ticaret Odası'ndan bir sözcü, "Bu toplantı özel ve kayıt dışı olduğundan herhangi bir ayrıntı veremiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD İLE TİCARETTE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TOBB, yorum yapmayı reddetti. Cumhurbaşkanlığı ve 'daki de yorum taleplerine yanıt vermedi.

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 2019'da 21 milyar dolara ulaştı. müttefikleri bunu 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

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