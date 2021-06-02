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Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya bir operasyon daha!

Son dakika haberi...MSB: 'ın kuzeyindeki bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya bir operasyon daha!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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