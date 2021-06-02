Son dakika | Terörle mücadelede PKK'ya bir operasyon daha!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.