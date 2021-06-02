Son dakika: Turkuvaz Medya muhalefetin hedefinde! A Haber muhabirleri birçok algı oyununu boşa çıkardı





Doğruya doğru, o adam CHP gençlik kollarında bulunduğunu söyledi ama muhalif medya bu bilgiyi es geçip '30 yaşındayım, susturulmaktan bıktım' diyen kuyumcu esnafı isyan etti' diye haber yaptılar. Böylece istenen algı oluşturuldu, görev tamamlandı!





Kuyumcu esnafı ise bu algı oyununa dolaylı yoldan alet edildiğine isyan etti, "Kaşla göz arasında aramıza girdi, konuştu. Biz de rahatsız olduk" dedi. Ve kuyumcunun haklı isyanını A Haber haber yaptı. A Haber muhabirleri o gün orada olmasalardı algı oyunundan haberimiz olmayacaktı.