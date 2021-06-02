Son dakika: Turkuvaz Medya muhalefetin hedefinde! A Haber muhabirleri birçok algı oyununu boşa çıkardı
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener, Rize'ye gitmiş burada vatandaşlara hakaret etmişti. Benzer bir skandal, Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde meydana geldi. İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, çevresindekilerle beraber A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'u tehdit etti. O anlar kameralara böyle yansıdı. Konuyu bugünkü "İyi partililer neden muhabirlere saldırdı?" başlıklı köşesine taşıyan Sabah yazarı Mevlüt Tezel, "A Haber muhabirleri yurdun dört bir yanında haber peşinde koşarken bir de Hatay'daki kuyumcu ziyaretinde olduğu gibi bazen oynanan algı oyunlarını da deşifre ediyorlar. A Haber muhabirleri bunun gibi birçok algı oyununu boşa çıkardı. İşte bu yüzden Turkuvaz Medya muhalefetin hedefinde." dedi.
İşte Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in "İyi partililer neden muhabirlere saldırdı?" başlıklı yazısı:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnafı ziyaret eden İyi Parti Lideri Meral Akşener'i takip eden A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'a, İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır saldırdı. Dikbayır, muhabir Uğur'un boğazına sarılıp tehditler savurdu, yanındakiler de A Haber kameramanı Fatih Çakmak'ı tartakladı. Saldırıya uğrayanlar A Haber muhabiri ve kameramanı olunca sosyal medyada gündem olmadı. Basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayan muhalifler, saldırıyı görmezden geldiler.
Aynı gün muhalif basın ve sosyal medya muhalifleri bir başka olayı daha görmezden geldi! Akşener, Hatay Kırıkhan'da ziyaret ettiği kuyumcu esnafına "İşler nasıl?" diye sordu. Esnaf da "Elhamdülillah iyi" diye cevap verdi. Akşener "Kaç kişi çalışıyor?" dedi. Esnaf o sırada daha önce hiç görmediği bir adamın tezgahın arkasına geçmesine uyandı. "Biz iki kişi çalışıyoruz, bu arkadaşlar bizimle değiller" dedi. O sırada tezgah arkasına geçen adam ise başladı ülkeyi kötülemeye. Akşener'in duymak istediklerini söyledi.
Doğruya doğru, o adam CHP gençlik kollarında bulunduğunu söyledi ama muhalif medya bu bilgiyi es geçip '30 yaşındayım, susturulmaktan bıktım' diyen kuyumcu esnafı isyan etti' diye haber yaptılar. Böylece istenen algı oluşturuldu, görev tamamlandı!
Kuyumcu esnafı ise bu algı oyununa dolaylı yoldan alet edildiğine isyan etti, "Kaşla göz arasında aramıza girdi, konuştu. Biz de rahatsız olduk" dedi. Ve kuyumcunun haklı isyanını A Haber haber yaptı. A Haber muhabirleri o gün orada olmasalardı algı oyunundan haberimiz olmayacaktı.
ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYORLAR
Şimdi anladınız mı; İyi Partili siyasetçilerin A Haber muhabirlerini neden istemediğini... Gazetecilik görevini yapanları neden tartakladıklarını... İyi Parti'nin basın özgürlüğü anlayışı bu mudur? Muhalif basından bir muhabir tartaklansa günlerdir bu haberi konuşuyor olurduk!
A Haber muhabirleri yurdun dört bir yanında haber peşinde koşarken bir de Hatay'daki kuyumcu ziyaretinde olduğu gibi bazen oynanan algı oyunlarını da deşifre ediyorlar. A Haber muhabirleri bunun gibi birçok algı oyununu boşa çıkardı. İşte bu yüzden Turkuvaz Medya muhalefetin hedefinde.
"Medyanın geneli yandaş" deniyor ya, aslında ana akım medyanın geneli ölü taklidi yapıyor. Çok gerekmedikçe topa girmiyorlar, sürekli top dolaştırıyorlar. Haber mücadelesi veren, saldırılardan yılmayan A Haber çalışanlarını kutlarım.
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