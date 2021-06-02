Sabah yazarı Melih Altınok yazdı: Youtuber FETÖ’cülerin yeni ekmek kapısı Sedat Avni

BU KADAR İLGİ SEVGİ DE FAZLA ARTIK

Dünya Sağlık Örgütü, bilim kurulları ve "uzmanlar" Türkiye gibi yazla birlikte açılan, açılmayı planlayan ülkeleri uyarıyorlar...

Virüs etkisini kaybetmemiş... Hâlâ çok tehlikeliymiş. Hindistan'da olduğu gibi, yeni "keşfedilen" varyantlar da bunun kanıtıymış.

Korona mutasyonlarına isim bulmak için Yunan alfabesine bile göz diktiler... Ama varyantların sebebinin virüsü dirençli hale getiren aşılar olduğu tezine nedense dönüp bakmıyorlar bile.