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İstanbullar dikkat! D100 ve TEM'de ağır vasıta yasağı başladı

Son dakika haberine göre… içinde trafik yoğunluğunun düşürülmesi amacıyla ağır tonajlı vasıtaların şehir içindeki çevre yollarını kullanmaları yasaklandı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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İstanbullar dikkat! D100 ve TEM'de ağır vasıta yasağı başladı

'nin aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren 'dan 'ya Asya'dan Avrupa'ya yük taşımacılığı yaparak, bölgesini transit kullanan araçların D100, TEM ve bağlantı yolları yerine, 'nu kullanarak geçiş yapmaları kararı alındı.

Karara göre "Karayolu Yük Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen, N2, N3, 02, 03, 04 taşıt cinsi araçlar için uygulanan şehir içi trafiğinde yasak saat uygulamasının (06:00-10:00 ve 16:00-22:00) devam etmesi, İstanbul geneli taşımacılık yapan ağır tonajlı araçların yasal saatlerde (10:00-16:00 ve 22:00-06:00) ve güzergah izin belgesi dahilinde İstanbul geneli faaliyetlerini yürütmesi,

İstanbul genelinde yer alan lojistik odaklara araçların 'nde belirtilen güzergahları 24 saat kullanılmasının devamı,

İstanbul'dan transit geçişi yapacak olan ağır tonajlı yüksek araçların (N3, 03, 04) batı yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanlar - kavşağından,

'na bağlanıp gişelerinden çıkış yaparak Pendik-Kurnaköy bölgesi Anadolu Caddesi'nden E80'e bağlanmaları, doğu yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanların ise Pendik-Kurnaköy bölgesinden Anadolu Caddesi sonrası Paşaköy Kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanarak 'ndan çıkış yapmaları kararı alındı."

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