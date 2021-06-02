İstanbullar dikkat! D100 ve TEM'de ağır vasıta yasağı başladı

Karara göre "Karayolu Yük Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen, N2, N3, 02, 03, 04 taşıt cinsi araçlar için uygulanan şehir içi trafiğinde yasak saat uygulamasının (06:00-10:00 ve 16:00-22:00) devam etmesi, İstanbul geneli taşımacılık yapan ağır tonajlı araçların yasal saatlerde (10:00-16:00 ve 22:00-06:00) ve güzergah izin belgesi dahilinde İstanbul geneli faaliyetlerini yürütmesi,