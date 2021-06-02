Son dakika: İstanbul’da çakarlı araç denetimi: 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında, 1 Ocak - 31 Mayıs tarihleri arasında çakar araç kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında 899 araca 1 milyon 203 bin 761 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, işlem yapılan araçlara tertibatı sökerek uygun hale getirilmesi için 1 gün süre ile izin belgesi verildi. 1 yıl içinde 3 defa işlem gören araçlar ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.