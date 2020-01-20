'Çakar' sorunu bitti derken 'Tepe lambası' başladı

İstanbul'da sürücülerin 'çakar kabusu' bitti derken, bu kez tepe lambası takan araçların sıkıntısı yaşanmaya başladı. Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. Uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemenin ardından yetkisiz çakar kullanımında bir süre azalma olduğu görüldü.