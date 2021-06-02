FETÖ yapılanmasında sır perdesi aralandı! Örgüt mensubu tek tek itiraf etti

"ÖRGÜTE AİT BELGELER 5A'LAR TARAFINDAN DÜZENLENEREK ARŞİVLENİRDİ"

Örgüte kazandırılmak istenen kişilerle yapılan görüşmelerdeki tüm giderlerin örgüt tarafından karşılandığını söyleyen Enes kod adlı M.G., "Kenan isimli şahıs bana cemaatte ilgilendiğim kişilerle görüşürken 'Enes' kod adını kullanmamı söyledi. Bana neden kod adı verdiğini sorduğumda bu durumu geçiştirdi. Bu zabıt katipleri ile görüştüğümde bana 'bu şahısları kazanmaya çalış' dedi. Ayrıca bu aşamadaki hizmet olarak yapmış olduğum giderleri Kenan karşılıyordu. Kenan isimli şahıs bana Erzurum ilinde bulunan 5A olarak adlandırılan grubu sana vereceğim dedi. Ben 5A'yı kendisine sorduğumda yavaş yavaş öğrenirsin, bu 5A'da bulunan şahıslar örgüt içinde neler yapması gerektiğini kendileri biliyorlar dedi. Sen sadece ikametini aç bu şahıslar gelsin çayını içsin sohbetlerini yapsın dedi. Bana ayrıca bu sırada bir tane telefon ve hat verdi. Bu telefonun içinde bulunan hatla gelecek 5A'lar ve örgüt içerisindeki şahıslarla irtibat kurabilirsin dedi. İlk buluşmamızı benim ikametimde yaptık. İlk buluşmada Kenan ve Barış isimli şahıslar geldi. Bu görüşmelerde 5A olan şahıslar Cemaate zarar verilebileceği düşünülen belge ve evrakları getiriyorlardı ve birlikte bu konuları konuşuyorlardı. Görüşmelerin birinde 5A'ların geldiği dönemde Halit Kod isimli şahısta geldi. İkamette bulunduğumuz esnada 5A'ların da olduğunda Halit benim ikametime kalem tarayıcı ve bir adet dizüstü bilgisayar bıraktı. Bahse konu tarayıcı ve bilgisayarın ne amaçla ve nasıl kullanılacağını 5A'lar ve bana anlattı. Biz bu kalem tarayıcı ile gelen belgeleri tarıyorduk. Sonrasında kalem tarayıcının içinde bulunan SD kartı çıkartarak bilgisayarda düzenlemesi ve arşivlemesini yapıyorduk. Bilgisayarda düzenlediklerimizi şifreli SD karta aktarıyorduk. Bu SD karta biz örgütte 'Tırnak' adını veriyorduk. Tırnak denen bu kart şifreli olup, şifresini sadece bu grupta belli kişiler biliyordu. Bu isi yapan şahıslar genelde bilgisayar bilgisi yüksek olan kişilerdi." ifadelerine yer verdi.