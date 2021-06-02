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Başkan Erdoğan’ın dünkü yayınından dikkat çeken ayrıntı! Atatürk'ün vefat zamanını simgeliyor

Başkan 'ın dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen televizyon programında arkasında bulunan ve 09.05'te durmuş şekilde görünen antika saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Başkan Erdoğan’ın dünkü yayınından dikkat çeken ayrıntı! Atatürk'ün vefat zamanını simgeliyor

1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor.

Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Dün akşam burada gerçekleşen ve Başkan 'ın konuk olduğu televizyon programında bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

Başkan Erdoğan'ın arkasında bulunan ve 09.05'te durmuş şekilde görünen antika saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

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