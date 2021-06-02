Başkan Erdoğan’ın dünkü yayınından dikkat çeken ayrıntı! Atatürk'ün vefat zamanını simgeliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen televizyon programında arkasında bulunan ve 09.05'te durmuş şekilde görünen antika saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.
1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor.
Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Dün akşam burada gerçekleşen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuk olduğu televizyon programında bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.
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