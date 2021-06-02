Son dakika: Balıkesir'de dev FETÖ operasyonu! 6 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15'i Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş, 7'si muvazzaf askeri personel ve 4'ü askeri mahrem imam olan 26 şüpheliden 24'ü, Balıkesir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu için yakalanamayan 2 şüpheli ise arama kayıtlarına aldırıldı. Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 kişi de mahkemede serbest kaldı.
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