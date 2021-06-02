02 Haziran 2021, Çarşamba
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MSB: FETÖ, PKK ve DEAŞ'lı teröristler yakalandı

'nca 'den 'a ve 'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si , 2'si ve DEAŞ mensubu toplam 13 kişinin yakalandığı açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2021
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MSB: FETÖ, PKK ve DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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