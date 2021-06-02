İtalya'dan flaş Türkiye açıklaması: Türkiye, Akdeniz havzasında başlıca ticaret ortağımız

Türkiye'de olduğu gibi İtalya'nın milli gününde de Cumhuriyetin kutlandığının altını çizen Gaiani, 75 yıl önce, 20. yüzyılın en büyük trajedisinden sarsılarak çıkmış İtalyan halkının 2 Haziran 1946'da yapılan referandum ile ülkenin Cumhuriyet olmasına oy verdiğini hatırlattı.

Gaiani, "Bu nedenle, İtalyan milli günü kutlamalarını Türk dostlarımızla paylaşmaktan, din özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliğine saygı da dahil olmak üzere, bu değerlere olan ortak bağlılığımızı birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyorum." mesajını paylaştı.

"TÜRKİYE, AKDENİZ HAVZASINDAKİ ÜLKELER ARASINDA BAŞLICA TİCARET ORTAĞIMIZDIR"

Türkiye ile İtalya'nın ikili ilişkilerine ve Akdeniz'deki ortak mirasına değinen Gaiani, iki ülke halkları arasındaki dostluğun İtalya ve Türkiye'yi birleştirdiğini ifade etti.

Gaiani, Türkiye'ye geldiğinden beri iki ülke ilişkilerinin temelini oluşturan girişimci, öğrenci, öğretim görevlisi de dahil olmak üzere her yaştan insanla tanıştığını aktararak, her iki ülke için de müreffeh ve karşılıklı yarar sağlayan ticari ilişkiler kurduklarını kaydetti.

İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Gaiani, Türkiye'de yatırım yapan ülkeler arasında ise İtalya'nın birinci sırada olduğuna dikkati çekti.

Gaiani, "Türkiye, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında başlıca ticaret ortağımızdır." değerlendirmesinde bulundu.