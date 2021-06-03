03 Haziran 2021, Perşembe
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Uzun Mehmet Camisi’nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak

Son dakika haberine göre; ’ta Karakum mevkisinde yapımına 1.5 yıl önce başlanan Camisi’nin açılışı cuma günü Başkan ’ın katılımıyla yapılacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Uzun Mehmet Camisi’nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak

Yapımı tamamlanan camide 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi.

2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak. 'nde 6 bin kişi aynı namaz kılabilecek.

Caminin çevre düzenlemesi de tamamlanırken, Çocuk parkları, paten pisti, banklar ve seyir terasları yapılan alana çeşitli çiçekler ekildi.


1829 yılında taş kömürünü bulan 'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan caminin dış cephesine yerleştirilen Arapça '' yazısı, 'ta yerin metrelerce altından çıkan kömürün mermere işlenmesiyle yapıldı.


Zonguldak Belediye Başkanı Dr. , 1.5 yıl önce yapımına başlanan ve ismi de Cumhurbaşkanı tarafından duyulan cami 'Kentin simgesi olacak, çok güzel bir yapıt. Kentimize hayırlı olsun" dedi.

1.5 yıl içinde tamamlanan ve kente ayrı bir hava veren Uzun Mehmet Camii 4 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Açılışa 2 gün kala kentte yoğun bir çalışma sergileniyor. Tüm Zonguldak halkı Uzun Mehmet Camiinin açılışını bekliyor.

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