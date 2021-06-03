Uzun Mehmet Camisi’nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak

2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak. Uzun Mehmet Camii'nde 6 bin kişi aynı namaz kılabilecek.

Caminin çevre düzenlemesi de tamamlanırken, Çocuk parkları, paten pisti, banklar ve seyir terasları yapılan alana çeşitli çiçekler ekildi.