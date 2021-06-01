01 Haziran 2021, Salı
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Edirne'deki FETÖ soruşturmasında 23 yakalama kararı

'de, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Polis, 13 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021
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Edirne'deki FETÖ soruşturmasında 23 yakalama kararı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturması kapmasında, aralarında meslekten ihraç edilen akademisyen, askeri personel, müfettiş, avukat ile halen görevde olan emniyet mensubu ve memurların da bulunduğu 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mersin, Isparta, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Erzincan, Mersin, Uşak ve Ağrı'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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