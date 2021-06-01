Son dakika: MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan zehir zemberek sözler: Zillet-mafya ittifakı hainleri aklama peşinde
Son dakika haberine göre MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP’yi FETÖ, Beyaz Saray, HDP ve Kandil’e teslim eden Kılıçdaroğlu, şimdi de bir mafya elebaşının söylemleriyle terör örgütleri ve mafyayla mücadele eden Cumhur İttifakı’na saldırıyor. Düştükleri rezalete bak! Resmen Zillet-Mafya İttifakı!" dedi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP'nin bir mafya elebaşının sözlerini referans alarak siyaset yaptığını belirten Akçay şunları kaydetti:
MAFYAYI EN İYİ KILIÇDAROĞLU BİLİR
CHP'yi FETÖ, Beyaz Saray, HDP ve Kandil'e teslim eden Kılıçdaroğlu, terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede destan yazan Cumhur İttifakı'nı mafyaya teslim olmakla suçlamaya kalkışmaktadır. Kılıçdaroğlu, terör örgütleri ve mafya ile mücadeleden neden rahatsızdır? Mafyayı en iyi Kılıçdaroğlu bilir.
Kılıçdaroğlu; kara para aklayan, uyuşturucu kaçakçılığı ve organ ticareti yapanlardan vergi alınmasını isteyerek mafyayı meşrulaştırmaya çalışmıştır. Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla bu günleri görerek birilerine mesaj mı vermiştir? Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan, mafyadan vergi alınmasını isteyerek mafyayı meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu bir de yüzü kızarmadan yeraltı çetelerine destek oluyor diyerek Cumhur İttifakı'na iftira atmakta, aslında kendi desteğini örtmeye çalışmaktadır.
DÜŞMANLARIN TAŞERONU
Kılıçdaroğlu şimdi de bir mafya elebaşının söylemleriyle terör örgütleri ve mafyayla mücadele eden Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Zillet ittifakı, mafyanın sözlerini referans alarak siyaset yapıyor. Düştükleri rezalete bak! Resmen Zillet-Mafya İttifakı! Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yaparak milli çıkarlarımıza karşı çıkan, partisini HDP ve FETÖ'ye teslim eden, terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi baltalamaya çalışan ve Beyaz Saray'dan iktidar dilenen Kılıçdaroğlu'ndan başka ne beklenebilir ki?
SİNSİ OPERASYON
Kılıçdaroğlu, 30 Eylül 2016'da Türkiye'deki yabancı basın temsilcileriyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi IŞİD ile mücadele eden El Nusra'ya destek vermek ve silah göndermekle suçlayarak 'Türkiye'nin terör örgütlerine silah verdiğine' yönelik algı operasyonunu başlatmıştı. Hedef, Türkiye aleyhine algı yaratmaktır. Silahlar 'Türkmenlere değil, El Nusra'ya gönderildi' diyerek Türkiye'yi uluslararası arenada terör örgütüne yardım eden ülke konumuna düşürmeye, Türk milletiyle hükümetin arasını açmaya, MİT TIR'ları davası üzerinden FETÖ'cü hainleri aklamaya çalışıyorlar. Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan ve içimizde beşinci kol faaliyeti yürüten bazı siyasiler ve işbirlikçiler emperyal güçlerin Türkiye'ye yönelik sinsi operasyonların taşeronluğunu yapmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 50 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı
- İstanbul su kesintisi son dakika: 1 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek?
- Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?
- Zirveye oynarken veda iddiası! Teşkilat dizisinde kafalar karışık! O isimin akıbeti...
- Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur Yamaç öldü mü? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrıldı mı?
- Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?
- Başvurana 31 bin 149 TL dev destek! Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım! İşte konut desteği başvuru şartları...
- 977 TL taksitle 25.000 TL'ye kadar kredi almak mümkün! Başvuru yaptıktan sonra anında hesaplarda...
- Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?
- 1 Haziran'da nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?
- Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?