Son dakika: MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan zehir zemberek sözler: Zillet-mafya ittifakı hainleri aklama peşinde





DÜŞMANLARIN TAŞERONU

Kılıçdaroğlu şimdi de bir mafya elebaşının söylemleriyle terör örgütleri ve mafyayla mücadele eden Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Zillet ittifakı, mafyanın sözlerini referans alarak siyaset yapıyor. Düştükleri rezalete bak! Resmen Zillet-Mafya İttifakı! Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yaparak milli çıkarlarımıza karşı çıkan, partisini HDP ve FETÖ'ye teslim eden, terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi baltalamaya çalışan ve Beyaz Saray'dan iktidar dilenen Kılıçdaroğlu'ndan başka ne beklenebilir ki?