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Son dakika: MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan zehir zemberek sözler: Zillet-mafya ittifakı hainleri aklama peşinde

Son dakika haberine göre MHP Grup Başkanvekili , "’yi FETÖ,  ve Kandil’e teslim eden , şimdi de bir mafya elebaşının söylemleriyle terör örgütleri ve mafyayla mücadele eden ’na saldırıyor. Düştükleri rezalete bak! Resmen Zillet-Mafya İttifakı!" dedi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Son dakika: MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan zehir zemberek sözler: Zillet-mafya ittifakı hainleri aklama peşinde

MHP Grup Başkanvekili Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin bir mafya elebaşının sözlerini referans alarak siyaset yaptığını belirten Akçay şunları kaydetti:

MAFYAYI EN İYİ KILIÇDAROĞLU BİLİR
'yi FETÖ, , ve Kandil'e teslim eden , terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede destan yazan 'nı mafyaya teslim olmakla suçlamaya kalkışmaktadır. Kılıçdaroğlu, terör örgütleri ve mafya ile mücadeleden neden rahatsızdır? Mafyayı en iyi Kılıçdaroğlu bilir.

Kılıçdaroğlu; kara para aklayan, uyuşturucu kaçakçılığı ve organ ticareti yapanlardan vergi alınmasını isteyerek mafyayı meşrulaştırmaya çalışmıştır. Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla bu günleri görerek birilerine mesaj mı vermiştir? düşmanlarıyla işbirliği yapan, mafyadan vergi alınmasını isteyerek mafyayı meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu bir de yüzü kızarmadan yeraltı çetelerine destek oluyor diyerek Cumhur İttifakı'na iftira atmakta, aslında kendi desteğini örtmeye çalışmaktadır.



DÜŞMANLARIN TAŞERONU
Kılıçdaroğlu şimdi de bir mafya elebaşının söylemleriyle terör örgütleri ve mafyayla mücadele eden Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Zillet ittifakı, mafyanın sözlerini referans alarak siyaset yapıyor. Düştükleri rezalete bak! Resmen Zillet-Mafya İttifakı! Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yaparak milli çıkarlarımıza karşı çıkan, partisini HDP ve FETÖ'ye teslim eden, terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi baltalamaya çalışan ve Beyaz Saray'dan iktidar dilenen Kılıçdaroğlu'ndan başka ne beklenebilir ki?



SİNSİ OPERASYON
Kılıçdaroğlu, 30 Eylül 2016'da Türkiye'deki yabancı basın temsilcileriyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi ile mücadele eden 'ya destek vermek ve silah göndermekle suçlayarak 'Türkiye'nin terör örgütlerine silah verdiğine' yönelik algı operasyonunu başlatmıştı. Hedef, Türkiye aleyhine algı yaratmaktır. Silahlar 'Türkmenlere değil, El Nusra'ya gönderildi' diyerek Türkiye'yi uluslararası arenada terör örgütüne yardım eden ülke konumuna düşürmeye, Türk milletiyle hükümetin arasını açmaya, MİT TIR'ları davası üzerinden FETÖ'cü hainleri aklamaya çalışıyorlar. Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan ve içimizde beşinci kol faaliyeti yürüten bazı siyasiler ve işbirlikçiler emperyal güçlerin Türkiye'ye yönelik sinsi operasyonların taşeronluğunu yapmaktadır.

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Mafya eliyle yeni kumpas girişimi! MAFYA ELİYLE YENİ KUMPAS GİRİŞİMİ!
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