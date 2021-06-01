Kafeler açıldı mı? 1 Haziran Salı kafelerde oturmak serbest mi? Kafeler saat kaçta açılacak, kapanacak?
Kafeler saat kaçta açılacak, kapanacak? Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçildi. Bu kapsamda kafeler ile ilgili de yeni kararlar alındı. İşletme sahipleri ve vatandaşların yakından takip ettiği kafeler ile ilgili yeni kararları yazımızda ele aldık. Peki, kafeler açıldı mı? 1 Haziran Salı kafelerde oturmak serbest mi? Kafeler saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte İçişleri Bakanlığı'nın kafeler ile ilgili açıklamaları...
Kafeler açıldı mı? Kafelerde oturmak serbest mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Vaka sayısındaki düşüş sonrası kademeli normalleşme dönemine geçiş yapılan Türkiye'de kafeler ile ilgili de yeni kararlar alındı. 1 Haziran'dan sonra kafelerin nasıl faaliyet verebileceği ile ilgili detaylar açıklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kafeler açıldı mı? 1 Haziran Salı kafelerde oturmak serbest mi? Kafeler saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte haberin detayları...
KAFELER AÇILDI MI?
Kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran'dan itibaren kafeler müşteri kabul etmeye başlayacak.
KAFELER SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, kafeler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatlerinde masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis, pazar günleri ise 07.00-24.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde çalışabilecek.
KAFELER NASIL ÇALIŞACAK?
* Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulacak.
* Masalar arasında her yönden 2 metre bırakılacak.
* Yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılacak.
* Anı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 31 Mayıs saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 586 bin 684, ikinci doz aşı 12 milyon 487 bin 499 oldu.
Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 74 bin 183 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 776 bin 561, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 982 bin 730, toplamda 4 milyon 759 bin 291, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 358 bin 702, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 48 bin 762, toplamda 2 milyon 407 bin 464, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 113 bin 912, ikinci doz aşı sayısı 868 bin 445, toplamda 1 milyon 982 bin 357 doz olarak kayıtlara geçti.
VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
31 Mayıs tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 596 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.
Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, vefat sayısı 47 bin 527 oldu.
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