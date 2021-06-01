Kafeler açıldı mı? Kafelerde oturmak serbest mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Vaka sayısındaki düşüş sonrası kademeli normalleşme dönemine geçiş yapılan Türkiye'de kafeler ile ilgili de yeni kararlar alındı. 1 Haziran'dan sonra kafelerin nasıl faaliyet verebileceği ile ilgili detaylar açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kafeler açıldı mı? 1 Haziran Salı kafelerde oturmak serbest mi? Kafeler saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte haberin detayları...

KAFELER AÇILDI MI?

Kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran'dan itibaren kafeler müşteri kabul etmeye başlayacak.

KAFELER SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, kafeler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatlerinde masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis, pazar günleri ise 07.00-24.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde çalışabilecek.