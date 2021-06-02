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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında flaş S-400 ve NATO çıkışı

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Giriş: 02.06.2021 00:07
Güncelleme:02.06.2021 00:08
Canlı yayında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilişkin ABD'nin iddialarına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin içinde olmadığı bir NATO güçlü değildir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan canlı yayında S-400 ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin içinde olmadığı bir NATO güçlü değildir. En son S400 konusu gündeme geldiğinde Stoltenberg şunu söylemiştir: Biz hiçbir ortağımızın hangi tür silah kullandığına karışmayız, o onları tasarrufundadır. ABD'liler bırakın bize silah satmayı bizde olanları aldı götürdü. Biz S400'lere ihtiyacımız olduğu için aldık. Türkiye'nin kendimi koruma hakkı yok mu? İkide bir karşımıza Doğu Akdeniz'i Kıbrıs'ı getiriyorsunuz."

"NATO'nun Macron'u hesaba çekmesi gerekir"

"NATO ittifakı güçlü bir şekilde devam etmelidir. Macron NATO'nun beyin ölümünden bahsediyor. O da NATO'nun üyesi olan ülkelerden bir tanesi. NATO'nun bunu hesaba çekmesi gerekir. Macron'un Libya ve Suriye'de kimlerle iş tuttuğunu biliyoruz."

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